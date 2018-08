Rekrutmen Dosen Universitas Airlangga Menuai Kritik

Jakarta: Kebijakan Universitas Airlangga (Unair) terkait rekrutmen dosen di Departemen Hubungan Internasional (HI) menuai kritikan. Dosen HI Unair, M Yunus menyebut ada kejanggalan dalam proses itu, lantaran tenaga pengajar yang diterima tidak memiliki latar belakang yang linier dengan bidang yang diampunya, yakni minimal Magister di bidang Hubungan Internasional.



Yunus merangkum kritik pribadinya dalam spanduk satir yang dipasang di Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair. "Kenapa sampai saya pasang spanduk ini, karena komunikasi buntu, rektorat arogan, dan kita yang menerima konsekuensi kesalahan manajemen," kata Yunus saat dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 17 Agustus 2018.

Menurutnya, proses rekrutmen tidak transparan, dan tidak mengindahkan permintaan departemen sebagai end user. Padahal, Departemen HI telah mengirimkan spesifikasi dosen yang diminta, yakni bergelar S2 Hubungan Internasional.



Pun demikian, Yunus menyebut banyak dosen yang direkrut berasal dari disiplin ilmu berbeda dari permintaan Departemen. "Prosesnya top down, bahkan sebagai end user tidak dilibatkan dalam wawancara. Kandidat terpilih malah diwawancarai dokter," sebut Yunus.



Seharusnya, kata dia, Unair sebagai penyedia dosen berkoordinasi dengan departemen HI, sebagai pengguna dosen. Namun yang terjadi tidak demikian, Yunus menyebut pihaknya seperti diberi kucing dalam karung. Tak sesuai dengan permintaan.



Lebih lanjut ia membeberkan ada upaya berkomunikasi dengan universitas, khususnya soal wawancara dosen oleh departemen. Namun ditolak dan departemen dilarang mewancarai kandidat.



"Sampai kemudian diumumkan, yang terpilih adalah 1 diantara 7 kandidat yang satu-satunyanya ijazah S2 bukan Hubungan Internasional," sebut Yunus.



Permintaan atas dosen dan penyediaan yang tidak sesuai juga dirasakan departemen lain. Ia melihat hal serupa dialami departemen Ilmu Komunikasi Unair. Sebab departemen tersebut hanya meminta satu dosen, namun diberi dua oleh universitas. "Banyak yang kecewa," tandas Yunus.



Sampai saat ini, Medcom.id telah berusaha mengkonfirmasi Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Suko Widodo, namun belum ada jawaban.





