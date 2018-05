DPR Ditawari Menjadi Anggota GCTP

Anggi Tondi Martaon • Kamis, 03 May 2018 16:27 WIB berita dpr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan President of the Global Council for Tolerance and Peace (GCTP), Ahmed Bin Mohamed Aljarwan. Foto: Dok. DPR