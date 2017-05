Operasi Mata Novel Baswedan Sukses

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi kedua mata Novel Baswedan di Singapura berjalan sukses. Operasi ini dilakukan hari ini mulai pukul 08.00 hingga 11.30 waktu setempat.



"Saat ini pasien sudah dalam keadaan sadar dan butuh waktu istirahat untuk recovery setelah operasi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Mei 2017.

Novel sudah 37 hari berada di Singapura untuk memulihkan matanya. "Untuk sementara waktu mata Novel ditutup. Menurut arahan dokter, matanya tak boleh terkena air selama 1 bulan," kata Febri.Dokter juga akan terus mengobservasi perkembangan kesehatan Novel.Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya, 11 April. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat Subuh berjemaah di masjid tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura. Novel merupakan kepala Satuan Tugas di KPK yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.(UWA)