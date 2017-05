Warga Mengkritisi Penaikan TDL Melalui Pengumpulan Tanda Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: DPC Garda Muda Palapa Jakarta memprotes keras penaikan tarif dasar listrik (TDL). Mereka mengkritisi kebijakan pemerintah yang mulai diberlakukan per 1 Mei 2017 itu melalui pengumpulan tanda tangan penolakan penaikan TDL.



Anggota DPC Garda Muda Palapa Jakarta membentang spanduk berukuran 8 x 1 meter di area car free day, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Spanduk itu sudah dibubuhi tanda tangan warga.

Koordinator aksi Rahman A kemduian mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan TDL. "Apa urgensi kenaikan tarif dasar listrik tahun 2017?" tegas di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2017.Rahman memandang kebijakan penaikan TDL golongan 900VA tak jelas asal-usulnya. Apalagi, harga komoditas penghasil energi seperti batu bara, minyak, gas, dan energi terbarukan mengalami penurunan. Menurut Rahman hal tersebut sangat tidak pas dilakukan saat ini."Apalagi pendapatan masyarakat tidak naik, bahkan daya beli masyarakat cenderung turun akibat adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," ucap dia.Gerakan Garda Muda Palapa Jakarta tak berhenti di petisi. Spanduk berisi tanda tangan itu akan diserahkan ke Kementerian ESDM, Selasa 9 Mei 2017.Mulai 1 Mei 2017, tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA naik Rp329 per kWH. Sebanyak 18,7 juta pelanggan golongan tersebut kini harus membayar Rp1.352 per kWH untuk penggunaan listrik mereka.Kenaikan ini sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan PLN. Sesuai regulasi tersebut, kenaikan TDL tahap III bulan ini merupakan yang terakhir.(OJE)