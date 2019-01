Perkuat Riset Kolaboratif Lintas Sektor

Depok: Membangun budaya riset terapan dapat dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Peran swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR)-nya diyakini dapat turut meningkatkan produktivitas riset nasional.



Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin mengatakan, membangun budaya riset itulah yang melatarbelakangi kemitraan pihaknya dengan Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. “Kami meyakini kerja sama semacam ini akan semakin memperkuat budaya penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk sektor industri,” kata Saleh saat mendampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di Dies Natalis FMIPA UI ke-58, di Kampus UI Depok, Rabu, 16 Januari 2019.

Sinar Mas melalui pilar bisnisnya, Asia Pulp and Paper (APP), berkontribusi senilai Rp7 miliar guna melengkapi seluruh peralatan di ruang aula, seminar, ruang peneliti, kantor manajemen, serta sejumlah laboratorium. Di antaranya high performance computing, remote sensing, geographic information system, geophysics, geology, nano science, dan laboratorium Biological Conservation, yang menjadi bagian dari Gedung Laboratorium Riset Multidisplin FMIPA UI-Pertamina.



Dalam kegiatan bertajuk Science and Innovation in Industry 4.0: Reinventing The Human Capital ini, Saleh mengatakan, kemitraan Sinar Mas dengan perguruan tinggi, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat riset kolaboratif lintas sektor.



“Yang beberapa hasilnya bagi kami akan sangat bermanfaat, di antaranya guna pengembangan industri pulp dan kertas serta perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.”



Di kesempatan yang sama, berlangsung FMIPA UI Science Expo dimana APP Sinar Mas bersama Sinar Mas Agribusiness and Foods menghadirkan anjungan berisikan ragam inisiatif bisnis berkelanjutan, termasuk program CSR





