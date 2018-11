Jadi Ilmuwan Itu Cara Baru untuk Keren

Tangerang: Menjadi kutu buku dan mencintai sains tidak lagi dianggap culun oleh anak-anak milenial di era kekinian. Bahkan kini, semakin banyak ilmuwan muda yang justru menjadi panutan bagi anak-anak zaman now.



“Zaman sekarang justru orang-orang yang terkenal dan cool (keren) adalah nerd, scientist, ilmuwan teknologi,” kata Co Founder Ilmuwan Muda Indonesia (IMI), Firly Savitri kepada Medcom.id dalam acara Indonesia Sains Expo 2018, di Tangerang, 2 November 2018.

Berbeda dengan anak kutu buku zaman dulu yang kerap dianggap aneh bahkan culun. Teman-teman sebayanya mengganggap, menjadi seorang kutu buku adalah contoh yang sulit untuk ditiru, karena selalu menghabiskan waktu membaca buku.



“Kita melihat dengan adanya orang-orang terkenal dari basic ilmuwan dan teknologi justru sekarang jadi panutan anak muda lainnya. Saya sangat bersyukur bahwa di era seperti ini nerd itu 'its a new cool',” ujar Firly.



Anak zaman now lebih cepat berkarya melalui internet. Karena itu mereka bisa belajar bereksperimen melalui media yang menurut mereka lebih menarik dibanding belajar melalui buku.



“Anak yang jago teknologi, bisa bikin robot itu, jauh lebih cool dan lebih seksi dibandingkan posisi mereka yang sama di zaman dulu,” tuturnya.





