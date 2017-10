Bebas Rabies Melalui Pendekatan One Health

Metrotvnews.com, Sukabumi: Rabies salah satu zoonosis utama dan selalu menjadi masalah kesehatan masyarakat. Mengingat besarnya ancaman penyakit ini, sudah seharusnya program pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan rabies menjadi tanggung jawab bersama.



Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita pada acara Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 Oktober 2017.

I Ketut Diarmita menyampaikan, daerah yang telah berhasil bebas dari rabies, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pulau yang bebas rabies, yaitu Pulau Weh, Pulau Pisang, Pulau Enggano, Kabupaten Meranti, dan Kepulauan Mentawai.



"Target pembebasan wilayah dalam jangka pendek ingin kita selesaikan, yaitu pembuktian bebas rabies secara historis di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2017-2018, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada 2018, Kepulauan Nusa Penida, Ceningan dan Lembongan, Bali pada 2018-2019," kata

I Ketut Diarmita.



Menurutnya, pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan rabies dihadapkan dengan beberapa tantangan besar seperti masih banyak wilayah yang tertular rabies. Untuk menjawab tantangan ini, kerja sama dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, serta otoritas veteriner harus terus ditingkatkan melalui pendekatan One Health.



"Kita berharap dengan pendekatan One Health, Indonesia dapat segera dibebaskan dari rabies," kata I Ketut Diarmita.



Menurutnya, komitmen semua pihak baik di tingkat lokal maupun nasional sangat penting untuk mencapai target tersebut. Di tingkat regional ASEAN, telah menjadi kesepakatan para menteri pertanian dan menteri kesehatan se-ASEAN, dan telah dicanangkan ASEAN free of Rabies by 2020 yang tertuang dalam dokumen ASEAN Rabies Elimination Strategy (ARES).



"Namun demikian, kita harus sadari bersama bahwa untuk mencapai target tersebut sangat berat, sehingga evaluasi harus dilakukan untuk menyesuaikan target-target kita baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat nasional," jelasnya.



Peta jalan pemberantasan rabies nasional yang menargetkan Indonesia bebas rabies pada 2020 juga harus disesuaikan dengan kondisi nyata penyakit dan kemampuan sumber daya.



I Ketut Diarmita menyampaikan, pada akhir 2015, tiga organisasi internasional yaitu WHO, OIE, dan FAO melakukan pertemuan global di Jenewa yang dihadiri perwakilan negara sedunia, berbagai institusi, dan organisasi internasional. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa rabies merupakan penyakit yang menjadi prioritas bersama dan menjadi kandidat untuk diberantas, setelah sebelumnya dunia berhasil memberantas penyakit smallpox pada manusia dan rinderpest pada hewan.



Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan terkait rencana Global Elimination of Dog Mediated Human Rabies by 2030. Inilah yang kemudian diangkat menjadi tema World Rabies Day 2017 yang diperingati pada 28 September, yaitu Zero by 2030.



"Dengan adanya target global Zero by 2030, kita di tingkat lokal dan nasional memiliki kesempatan untuk evaluasi secara menyeluruh terkait target-target bebas, sekaligus bisa memberikan masukan untuk target di tingkat regional ASEAN," ucap I Ketut Diarmita.



Untuk mencegah, mengendalikan, maupun memberantas rabies pada hewan, kebijakan dan strategi nasional yang dilaksanakan saat ini adalah melalui pelaksanaan gerakan vaksinasi massal pada hewan penular rabies (HPR) secara berkelanjutan.

Selain itu, berbagai tindakan untuk mengendalikan populasi anjing, pengaturan atau pengawasan perdagangan dan lalu lintas anjing, serta strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.



Dia beranggapan, keberhasilan program pengendalian dan penanggulangan rabies sangat dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, baik itu keaktifan petugas kesehatan dan kesehatan hewan, perilaku pemilik hewan, partisipasi masyarakat luas, keberhasilan sosialisasi, penyediaan logistik, dan dipahaminya ekologi anjing.



"Kami harapkan dengan adanya program KIE berkelanjutan kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan hewan mereka," ucapnya.



Melalui acara ini, I Ketut Diarmita mengajak semua stakeholder untuk berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat terkait pengendalian dan penanggulangan rabies, dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, ancaman, dan pentingnya keterlibatan mereka dalam melindungi kesehatan masyarakat dan hewan dari bahaya rabies.





(TRK)