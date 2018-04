Mensos Imingi Hadiah bagi Penerima Bansos yang Mentas dari Kemiskinan

Kuningan: Menteri Sosial RI Idrus Marham punya cara unik dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan kecemburuan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu dilakukan untuk memotivasi penerima bantuan agar lebih mandiri pada masa mendatang.



Hal itu dilakukan oleh Idrus saat menghadiri penyaluran bantuan Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan Rastra di GOR Ewanggi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat, 27 April 2018.

Suksesor Khofifah Indar Parawansa itu didampingi Plt Bupati Kuningan Dede Sembada, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PRM) Andi Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat, perwakilan Himpunan Bank Negara (Himbara) dari BNI, Bulog, dan berbagai pihak lainya.



Cara yang ditempuh politikus Golkar itu meningkatkan kecemburuan penerima Bansos adalah dengan memberikan hadiah dalam bentuk uang kepada peserta KPM yang sudah berhasil keluar dari garis kemiskinan. Hadiah serupa juga diberikan kepada pelajar yang berprestasi.



"Ini saya berikan hadiah. Hadiah dari Mensos ini karena mereka berhasil. Makanya, ibu-ibu harus berusaha," kata Idrus.



"Waaaaw," kata peserta yang hadir, sambil bertepuk tangan sebagai bentuk semangat ingin berhasil mandiri, tak lagi bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.



Melihat respons tersebut, peraih gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, dalam agama diperbolehkan cemburu terhadap beberapa hal, yakni ilmu, amal, dan prestasi. Sebab, cemburu terhadap beberapa aspek tersebut diyakini akan meningkatkan motivasi menjadi lebih baik lagi ke depannya.



"Jadi, ibu-ibu sekalian cemburu kepada empat orang ini boleh. 'Aduh kumaha ya, mereka sudah lulus (keluar dari garis kemiskinan), kok saya belum'," kata Idrus.



Mensos menekankan, kecemburuan itu harus diiringi doa, berusaha, dan tawakal. Tanpa itu semua, kecemburuan tersebut tidak akan berdampak terhadap kehidupan yang dijalani.



"Ya allah, bimbing saya dan keluarga saya supaya saya bisa keluar dari kemiskinan dan membantu orang," ucapnya.







Selain menggenjot motivasi, Idrus juga menyebutkan tujuannya melakukan hal itu adalah untuk menjalankan amanat Presiden Joko Widodo, yaitu mengapresiasi capaian para siswa dan masyarakat yang berhasil mencetak prestasi.



"Catat anak-anak yang berprestasi. Dan semua yang berprestasi harus diberikan bonus atau hadiah," kata pria yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode (1999-2014) itu.



Dalam penyaluran Bansos di Kabupaten Kuningan kali ini, Kemensos bersama Bank BNI memberikan beasiswa kepada belasan pelajar yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Masing-masing pelajar diganjar beasiswa sebesar Rp350 ribu.



Tak hanya itu, Kemensos juga memberikan sertifikat kepada empat KPM yang berhasil graduasi dan menyatakan diri keluar sebagai penerima Bansos. Mereka adalah Wartina (pengusaha Cilok Stun), Dian Primayanti (pengusaha warung kelontong), Siti Setianingsih (pengusaha warung kelontong), dan Utin Sutini (pengusaha Tahu Lamping).



Wartina, salah satu mantan penerima Bansos, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Berkat batuan yang diberikan, khususnya melalui program PKH, Wartina berhasil mengembangkan usaha dan memproduksi 1 kwintal cilok per hari.



"Terima kasih Pak. Berkat bantuan yang diberikan, saya berhasil. Dahulu, saya orang yang sering dihina, tinggal di pondok reyot. Kini, berkat bantuan pemerintah saya berhasil," kata Wartina, sambil terisak menceritakan perjuangan hidupnya kepada Mensos.



Hal senada juga disampaikan Utin Sutini, mantan penerima Bansos yang saat ini berhasil menjadi pengusaha Tahu Lamping.



Utin menyebutkan, usahanya berkembang cukup pesat, dan saat ini memperkerjakan enam karyawan. Penghasilan kotornya per hari mencapai Rp2 juta.



"Penghasilan bersih antara Rp300-500 ribu," kata Utin yang disambut ungkapan takjub 500 penerima Bansos.



Tak lupa, Utin juga mengucapkan terima kasih kepada pendamping PKH yang sudah membimbingnya keluar dari garis kemiskinan. Dia juga mengajak kepada seluruh penerima Bansos untuk mengikuti jejaknya.



"Mungkin buat ibu-ibu juga bisa seperti saya, jangan sampai ketergantungan kepada bantuan terus," ujar Utin.







Berdasarkan data BPS, September 2017, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat cukup tinggi, mencapai 13,47 persen. Lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, 10,12 persen atau 26,58 juta orang.



Oleh karena itu, masyarakat Kuningan, khususnya PKM sangat membutuhkan Bansos yang disalurkan oleh pemerintah untuk meringankan beban kaum tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan. Seperti yang disampaikanRohana (49), warga Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan.



Wanita paruh baya yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual donat itu menyebutkan, penghasilan dia dan suami sehari-hari hanya Rp60 ribu. Pendapatan kecil itu dicukup-cukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah tiga anak mereka.



"Alhamdulillah dicukupi-cukupi. Kalau makan seadanya saja, yang penting anak sekolah. Kalau makan ya, misal sama garam juga enggak apa-apa asal anak sekolah, sukses," kata Rohana.



Dia pun berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah bertambah. Dengan begitu, beban hidup yang ditanggungnya bersama suami bisa berkurang.



Hal senada disampaikan Reni (35), ibu tiga anak asal Desa Cipondok, Kabupaten Kuningan. Dia berharap keluarganya juga mendapatkan bantuan berupa modal usaha selain Bansos. "Diharapkan juga dalam bentuk bantuan modal. Buat anak sekolah juga," kata Reni.



Gayung pun bersambut. Harapan Reni ditangkap oleh Kemensos. Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PRM) Andi Dulung menyebutkan, aspirasi mengenai modal tersebut disertakan ke dalam program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya, melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube).







Namun, karena keterbatasan anggaran, program Kube baru bisa diadakan sebanyak 10 ribu. Jumlah tersebut baru hanya bisa menampung 100 ribu KPM. "Padahal ada jutaan (KPM). Nah, itu sekarang yang menjadi tantangannya," kata Andi.



Untuk mengatasi halangan tersebut, Andi menyebutkan bahwa saat ini Menteri Sosial RI Idrus Marham tengah melobi pengambil kebijakan agar anggaran pemberdayaan ekonomi tidak lagi dari APBN. Kemensos mengusulkan agar dana CSR dipakai untuk pemberdayaan ekonomi.



Selain pemberdayaan ekonomi, Kemensos juga mengandalkan pemberdayaan sosial untuk membatu peserta KPM. Pemberdayaan sosial yaitu memaksimalkan peran pendamping PKH meningkatkan motivasi penerima Bansos keluar dari garis kemiskinan.



Meski hanya pendampingan, pemberdayaan sosial menjadi ujung tombak pemerintah dan terbukti ampuh membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Bukti nyata dapat dilihat dari empat mantan penerima Bansos yang berhasil menjadi pengusaha.



"Artinya mereka punya kesadaran sendiri tanpa bantuan modal itu ternyata bisa keluar dari kemiskinan. Itu karena mereka punya kesadaran kuat, pemikiran yang bagus, bahu membahu dengan suami. Akhirnya, uang PKH bisa dijadikan modal usaha kecil-kecilan dan berhasil," ujarnya.





(ROS)