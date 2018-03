Ketua DPR: Persoalan Migrasi dan Pengungsi Tanggung Jawab Internasional

Swiss: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak anggota parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat kerja sama mewujudkan tata kelola global terkait migrasi. Bamsoet berharap anggota parlemen memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan kaum migran secara proporsional.



"Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya,” kata Bamsoet, dalam sesi Debat Umum Sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss.

Pada sidang IPU tersebut, Bamsoet juga menekankan bahwa masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. "Untuk itu perlu instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ucap politisi Golkar ini.



Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib mengatakan bahwa pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting.



“Ini berpengaruh terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa,” ungkap pria yang kerap disapa Abi ini.



Dalam pertemuan yang bertajuk Strengthening The Global Regime for Migrants and Refugees: The Need for Evidence-Based Policy Solutions itu juga dibahas berbagai isu global terkait keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Selain Bamsoet, delegasi DPR RI yang turut dalam pertemuan ialah Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunandjar, Nurhayati Ali Assegaf, Bara Hasibuan, termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah.





(ROS)