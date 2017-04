Ulang Tahun ke 16, IRadio Network Bagi-bagi Mobil untuk Pendengar

Metrotvnews.com, Jakarta: IRadio Netrwork (89.6 FM IRadio Jakarta, 105.1 FM IRadio Bandung, 88.7 FM IRadio Jogja, 98.3 FM IRadio Medan, 96.0 FM IRadio Makassar, 90.1 FM IRadio Banjarmasin) berulang tahun ke 16. Untuk itu, IRadio mengadakan kuis IRadio Bagi-bagi Mobil (BBM) sebagai bentuk apresiasi pada I-Listeners (pendengar IRadio).



Hal tersebut dikatakan oleh Head of Marketing Communication MRA Broadcast Media Division Sigit Prabowo melalui siaran persnya. Selain mengapresiasi I-Listeners, kuis BBM ini dipersembahkan pula bagi pecinta 100 persen musik Indonesia yang telah menjadi pendengar setia IRadio.



"Ulang tahun IRadio ke 16 ini juga bertabur musisi papan atas yang tampil seharian di IRadio, dilanjutkan dengan Live Broadcast dan rangakaian ini ditutup dengan Final IRadio Bagi-bagi Mobil," jelas Sigit.



Sementara itu, Head of MRA Broadcast Media Division M. Rafiq memaparkan bahwa kuis dengan hadiah utama 1 unit mobil tersebut merupakan bentuk komitmen IRadio sebagai stasiun radio yang dengan konsisten memutarkan 100 persen musik Indonesia. Sehingga IRadio menghadirkan kuis BBM dengan nuansa yang seru dan berbeda.



"Kami buat IRadio Bagi-bagi Mobil ini dengan nuansa yang lebih seru yakni melalui kompetisi pengisian lembar TTS via on air. Dengan demikian semakin memacu adrenalin para pendengar setia kami untuk berkompetisi secara sehat. Ini kali kedua IRadio menghadirkan hadiah mewah yang bermanfaat untuk pendengar setianya," jelas Rafiq.



Kuis IRadio BBM merupakan program kuis on air yang diadakan mulai 27 Februari dan berakhir pada 24 Maret 2017. Formatnya adalah dengan mengisi lembar TTS dengan 100 pertanyaan, yang bisa IListeners dengarkan secara on air langsung dari 6 networking IRadio di kota yang berbeda.



Akhirnya pada 31 Maret 2017 IRadio berhasil mendapatkan 5 finalis yang akan memperebutkan satu unit mobil (pemenang pertama), satu unit sepeda motor untuk pemenang kedua dan 3 buah handphone. Hadiah tersebut diserahkan pada Grand Final Kuis IRadio BBM pada Sabtu, 8 April 2017 di Summarecon Mall Bekasi.



5 finalis kuis IRadio BBM adalah I-Listeners yang telah lolos melewati babak semi final on air pada 30 dan 31 Maret 2017. Mereka mengalahkan 5 orang lainnya. Finalis tak berasal dari Jakarta saja, melainkan juga dari Bandung dan Makassar.



Malam grand final tersebut berjalan meriah dan semakin semarak dengan kehadiran Aliza Putrim Rio Rezky dan Ben Sihombing. Ditambah lagi acara dipandu oleh MC Kamal Rasyid dan Feli Sumayku.



