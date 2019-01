Kiai Said Mampir ke Kantor Jusuf Kalla

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Said mengaku kedatangannya untuk membicarakan masalah Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU ke-2 tahun 2019.



"(Mau bicara) Munas, Konbes," singkat Said, Kamis, 10 Januari 2019.

Said yang mengenakan batik dilengkapi dengan peci hitam tiba di lingkungan Kantor Wapres sekitar pukul 13.52 WIB. Dia pun langsung masuk menuju ruang pertemuan dengan Kalla.



Belum diketahui apa saja yang dibahas. Hingga kini pertemuan masih berlangsung. Selain Said, ada beberapa pengurus PBNU yang juga hadir dalam pertemuan dengan Kalla ini.



Munas dan Konbes NU ke-2 akan digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara tersebut akan dihelat mulai 27 Februari 2019 sampai 1 Maret 2019.





(YDH)