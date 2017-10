Pantau Aktivitas Gunung Lewat Ponsel Pintar

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan aplikasi MAGMA (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment) Indonesia. Aplikasi itu menyediakan informasi seismogram secara near real-time streaming sehingga pengguna telepon pintar dapat memantau perkembangan paramater aktivitas kegunungapian di Indonesia.



"Baru saja aplikasi MAGMA Indonesia merilis fitur baru, yaitu Seismogram 'Live'. Fitur ini akan menjadi daya tarik bagi publik yang saat ini antusias mengikuti perkembangan Gunung Agung," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kasbani di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

Seismogram atau rekaman gerakan tanah, atau grafik aktivitas gempa bumi sebagai fungsi waktu yang dihasilkan oleh seismometer. Seismogram dapat digunakan salah satunya untuk menentukan magnitudo gempa. Selain itu, seismogram juga dapat menentukan pusat gempa atau posisi gempa terjadi.







MAGMA Indonesia - foto: google play.





Untuk memantau Seismogram 'LIVE', dapat dilihat di https://magma.vsi.esdm.go.id/live/seismogram/. Selain itu, aplikasi MAGMA Indonesia juga menyajikan parameter lainnya terkait aktivitas gunung seperti trend amplitudo seismik RSAM melalui http://magma.vsi.esdm.go.id/img/RSAM/AGU.png,



Selanjutnya melihat karakteristik frekuensi dominan gempa http://magma.vsi.esdm.go.id/img/frekuensi/AGU.png; histogram gempa melalui http://magma.vsi.esdm.go.id/img/eqhist/AGU.png; serta spectrogram melalui http://magma.vsi.esdm.go.id/img/sgramsekarang/AGU.png.



Untuk mendapatkan perkembangan terkini dan informasi lainnya tentang bencana geologi di Indonesia, segera unduh aplikasi MAGMA Indonesia di Google Play untuk ponsel berbasis Android.



MAGMA Indonesia adalah aplikasi yang dibuat oleh Tim PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) dari Badan Geologi yang bernaung di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.









(REN)