Metrotvnews.com Kembali Menyelenggarakan Program Beasiswa OSC

Metrotvnews.com, Jakarta: Metrotvnews.com membuktikan komitmen terus membangun bangsa melalui pendidikan. Tahun ini, Metrotvnews.com kembali mengadakan program online scholarship competition (OSC).



Seperti dua OSC sebelumnya, Metrotvnews.com bekerja sama dengan perusahaan cat ternama Avian Brands, melalui brand Avitex Cat Tembok. Ada perkembangan positif dalam program OSC with Avitex 2017.

Pelaksanaan OSC with Avitex tahun lalu. Foto:

Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri

General Manager Metrotvnews.com Avi Pranantha. Foto: Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri

Program OSC with Avitex tahun ini menargetkan 35 ribu peserta yang akan merebutkan 240 beasiswa strata 1 (S1). OSC with Avitex telah menandatangani kerja sama dengan 12 universitas swasta di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya.Direktur Utama Metrotvnews.com, Firdaus Dayat mengatakan, pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Dia yakin, berkembangnya pendidikan membuat negara lebih cepat maju.Metrotvnews.com bekerja sama dengan 12 universitas untuk menjaring siswa, calon mahasiswa, atau mahasiswi yang tidak dapat memenuhi pendidikan S1."Ini tahun ketiga kami menyelenggarakan OSC. Diharapkan dapat menjaring 35 ribu peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya kepada 12 universitas favorit di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan kerjasama ini,” kata Firdaus Dayat, Jumat (21/7/2017).General Manager Metrotvnews.com Avi Pranantha mengatakan program OSC with Avitex bagian dari niat tulus Metrotvnews.com memajukan pendidikan di Indonesia.“Semoga kedepannya program ini bisa terlaksana dengan baik dan memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan generasi muda Indonesia,” tandas Avi.Pendaftaran program OSC with Avitex dibuka pada 30 Agustus 2017. Informasi lebih lengkap mengenai OSC with Avitex bisa dilihat melalui website(TRK)