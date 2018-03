Asian Games 2018, Kualitas Udara Jakarta Di atas Standar WHO

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyurati Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia melaporkan soal kondisi udara di Jakarta dan Palembang menjelang Asian Games 2018.



"Saya hari ini melapor ke Presiden dan Wapres surat saja bahwa untuk kualitas udara baik, terutama Jakarta dan Palembang," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Maret 2018.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan rekayasa udara. Biasanya, kata dia, faktor udara ini paling banyak dipengaruhi oleh transportasi.



Berdasarkan data di lapangan, kualitas udara di Palembang masih di angka 12 mikro gram per meter kubik. Angka itu masih di bawah batas standar WHO yakni 25 mikro gram per meter kubik.



Ia berharap kualitas ini dapat dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. "Jadi dia sebetulnya bagus tapi harus kita jaga betul juga," ucap dia.



Sementara itu, kualitas udara di Jakarta di atas standar WHO yakni 35 mikro gram per meter kubik. Namun, ia menilai angka itu masih cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata kualitas udara di Indonesia yakni sebesar 65 mikro gram per meter kubik.



Untuk mengatasi kualitas udara ini, jelas dia, harus ada peraturan terkait pemakaian bensin. Sehingga, tak ada yang memakai bensin yang berkualitas buruk.



"Nah itu sekarang harus kita atur dan sudah ada peraturan menteri karena dari penggunaan bensin yang timbalnya tinggi harus diganti dengan bensin yang timbalnya rendah," ujar dia.



Menurutnya jenis bensin yang memiliki timbal rendah yakni pertamax turbo. Ia menilai bensin tersebut berkualitas baik. Sedangkan, bensin dengan tingkat timbal tinggi yakni premium. Karena itu, penggunaan jenis bensin itu harus diatur.



Siti pun mengaku telah mengeluarkan peraturan pada Maret 2018 tentang penggunaan bensin ini. Menurut dia, per Juli 2018, semua kendaraan tipe baru harus menggunakan bensin kategori euro 4.



Ia mengakui aturan ini memberatkan sejumlah pihak. Karena itu, ia telah meminta kepada Presiden agar aturan ini diterapkan bertahap di beberapa daerah yang akan menghelat acara penting seperti Asian Games 2018 dan pertemuan IMF-World Bank.



Daerah tersebut yakni Palembang, Jabodetabek, Bali, Yogya, Surabaya, Banyuwangi, dan Labuan Bajo. "Karena itu daerah-daerah yang akan dikunjungi," kata dia.





