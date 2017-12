5 Kiat Jitu Lolos Tes Beasiswa

Jakarta: Mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi menjadi impian banyak orang. Namun, untuk mendapatkannya tidak mudah. Anda harus melewati banyak tahapan tes dan bersaing melawan ratusan, bahkan ribuan peserta lain.



Banyak orang yang gugup saat akan menjalani tes, karena ini akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam hidupnya. Walau begitu, Anda harus percaya diri. Jika masih belum yakin, cobalah mengikuti tips di bawah ini.



1. Membuat Pedoman Belajar



Belajar maksimal bukan berarti membuat Anda harus belajar terus menerus sepanjang waktu. Hendaknya Anda punya pedoman belajar sendiri, seperti menentukan waktu belajar, istirahat, kembali belajar lagi. Tentukan juga mata pelajaran apa yang akan Anda kupas. Anda tidak disarankan belajar semalam suntuk saat mendekati hari ujian. Lakukan persiapan dari jauh-jauh hari.



2. Istirahat Cukup



Meskipun keesokan harinya Anda akan menghadapi ujian, tak berarti Anda harus menyiksa diri dengan belajar semalaman suntuk. Istirahatlah dengan cukup untuk mengendurkan otak, sebab ini akan menentukan kesempatan Anda mendapatkan beasiswa.



3. Hadir Tepat Waktu



Pastikan Anda hadir tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan, sebab bila terlambat Anda akan merasa gugup dan kehilangan konsentrasi. Jika Anda belum tahu di mana lokasi penyelenggaraan ujian, Anda bisa mendatangi tempat tes sebelum hari H untuk mengetahui detail lokasi. Atau gunakan GPS untuk mengetahui jarak dan waktu tempuh dari kediaman Anda ke tempat tes.



4. Terapkan Pola Pikir Pemenang



Pikiran pertama yang harus Anda terapkan yakni bahwa Anda akan berhasil melalu tes hari itu dan akan berusaha semaksimal mungkin. Bila Anda tak percaya bahwa Anda bisa melewatinya, maka Anda akan benar-benar tidak bisa. Jangan mendengar kata orang bahwa ujiannya akan sulit dan lain sebagainya, sebab banyak juga yang lolos beasiswa sebelum periode Anda.



5. Jadilah Diri Sendiri



Berilah kesan pertama yang baik pada penguji, tersenyum, dan jadilah diri sendiri ketika menjalani tes wawancara. Pastikan juga Anda memberikan kontak mata pada penguji, jawablah pertanyaan dengan jujur.



Yakinkan pada mereka bahwa Anda layak mendapatkan beasiswa dan akan bekerja keras menjadi yang terbaik. Tunjukkan pula bahwa Anda adalah siswa yang serius. Jangan lupa, rapikan pakaian sebelum bertemu pewawancara agar Anda pun nyaman dan percaya diri.



Lima tips di atas dapat Anda terapkan saat akan menghadapi tes offline Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017 yang akan dilaksanakan pada Senin, 18 Desember 2017, di Kuningan City, Jakarta Selatan.

Salah satu perguruan tinggi swasta yang terlibat dalam OSC with Avitex 2017, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta pun telah siap menyeleksi 70 calon penerima beasiswa dari berbagai daerah di Tanah Air. Persiapan yang UKDW lakukan pun sudah seratus persen,



Staf Admin Tes Potensi Akademik (TPA) UKDW Christina Thomas Sari mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan beberapa mekanisme tes bagi para siswa, seperti TPA, wawancara dan kepribadian.



"Persiapan kami sudah seratus persen. Terkait bank soal, kami bedakan dengan tahun lalu. Kami mencari calon mahasiswa yang memiliki poin plus, seperti potensi maupun prestasi di sekolah, dan dia yang punya motivasi serta keinginan yang kuat dan jiwa melayani tinggi," jelas Christina, yang dihubungi via sambungan telepon.



Christina berharap para finalis bisa mempersiapkan tes sebaik mungkin. Selain itu dirinya mengimbau siswa-siswi calon penerima beasiswa mempelajari soal-soal tes potensi akademik.



"Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan karena acara mulai dari pagi sampai malam. Belajar, melatih diri kerjakan tes TPA, perlihatkan poin plus potensi dirinya, yang penting bisa percaya diri dan menjadi diri sendiri," tutup Christina.



Tes offline OSC with Avitex 2017 akan dilaksanakan pada Senin, 18 Desember 2017, di Kuningan City, Jakarta Selatan. Dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, dan dilanjutkan dengan Awarding Night untuk mengumumkan peserta yang beruntung meraih beasiswa.



Nantinya peraih beasiswa berhak mendapatkan beasiswa dari PTS favorit yang meliputi, bebas uang pangkal (biaya masuk) 100 %, beasiswa hingga lulus untuk 8 semester berturut-turut, dan mendapat sertifikat pemenang OSC with Avitex 2017.









