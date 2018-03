Hadapi Era Digital, UKWMS Luncurkan FKIP Mobile Application

: Kemajuan teknologi yang luar biasa memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Disisi lain, kecepatan perkembangan yang terjadi juga menyumbangkan banyak perubahan dalam cara hidup masyarakat. Bahkan juga menciptakan gangguan .Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FKIP UKWMS) V. Luluk Prijambodo mengatakan pertumbuhan teknologi itu membuat cara berkomunikasi manusia berubah. Untuk itu akademisi pun wajib untuk beradaptasi dalam proses pendidikan maupun pembelajaran.

Langkah adaptasi tersebut diwujudkan dengan diadakannya kuliah umum “Disruptive Innovation and Its Impact on Education” oleh Prof. Anita Lie, MA., Ed.D. Acara yang

diselenggarakan pada Jumat, 2 Maret 2018 di Auditorium Lantai dua Kampus Kalijudan UKWMS tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 orang mahasiswa FKIP UKWMS dan dosen maupun karyawan.



Pada kesempatan itu, Anita Lie menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang dihadapi fenomena disrupsi. Ia menjelaskan saat ini disrupsi sudah terjadi di berbagai bidang, baik itu di bidang transportasi, industri, dan begitu juga pada bidang pendidikan.



"Sayangnya orang-orang di bidang pendidikan terkadang terlalu santai, karena bidang pendidikan terproteksi oleh aturan masyarakat yang memang mewajibkan orang untuk

sekolah. Namun pendidikan tinggi yang sifatnya tidak diwajibkan, haruslah bersiap-siap akan disrupsi yang terjadi,” ujar Anita dalam keterangan tertulisnya, Surabaya, Jumat, 2 Maret 2018.



Anita menekankan pendidikan jangan lagi mengajarkan ilmu pengetahuan dengan cara-cara pengajaran yang lama. Bidang pendidikan harus mengubah dirinya dengan hadir dalam bentuk e-learning.





Anita Lie saat pemaparan. Foto: Dok. UKWMS



"Misalnya, penyampaian muatan informasi seharusnya jangan lagi menjadi tujuan pendidikan, namun justru harus memperhatikan bagaimana cara membangun karakter peserta

didik, bahkan termasuk cara-cara berpikir kreatif,” jelas Ani.



Selain menyampaikan tentang pentingnya beradaptasi, Anita juga menyampaikan bahwa berapapun usia kita tidak boleh sampai menyerah untuk belajar. Sama halnya dengan dalam

menghadapi era digitalisasi kini.



Akademisi secara umum dan mahasiswa FKIP UKWMS yang dibekali dengan kemampuan untuk mampu menjadi pendidik haruslah pandai-pandai melihat peluang untuk bertahan dalam dinamika masyarakat dunia yang begitu pesatnya berkembang.



Peluncuran FKIP Mobile Application



Dalam kuliah umum juga diadakan acara peluncuran FKIP Mobile Application. Aplikasi itu akan digunakan sebagai salah satu moda komunikasi penunjang layanan pembelajaran di FKIP.



Aplikasi berukuran 16MB tersebut tersedia secara bebas dan gratis untuk diunduh di Google Playstore. Melalui aplikasi tersebut, pengunduh bisa menikmati layanan pembelajaran seperti materi kuliah, pengumuman beragam kegiatan kampus dan lain sebagainya.



“Kami ingin menghilangkan pembatas dalam hal keterbatasan sarana prasarana pembelajaran bagi mereka yang ingin belajar namun terhalang masalah ruang dan waktu,” ungkap Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FKIP UKWMS) V. Luluk Prijambodo.



Aplikasi ini diharapkan akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan bagi pembelajar untuk menyelesaikan studi perkuliahannya. Bagi pengunduh yang bukan mahasiswa FKIP UKWMS, maka mereka juga dapat turut menikmati materi-materi perkuliahan tertentu yang dibuka untuk umum.