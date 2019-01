Aktor Robby Tumewu Meninggal

Jakarta: Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktor senior Robby Tumewu meninggal, Senin, 14 Januari 2019 pukul 00.05 WIB.



Hal itu dikabarkan oleh artis sekaligus sahabat Robby, Becky Tumewu melalui akun Instagram. Becky mengunggah foto dan menuliskan kenangan bersama Robby.

"Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritakan lagi bagian sakitnya. Dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.05, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby," tulis Becky.



Becky mengenal Robby sebagai sosook yang mudah membagikan senyum dan tawa kepada orang di sekitarnya. Dia juga mengingat suasana seru kala syuting bersama.



"Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan. Tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts. Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday," kata Becky.



Belum diketahui pasti penyebab Robby meninggal. Belakangan, artis lenong rumpi itu dikabarkan mengidap penyakit stroke.





(YDH)