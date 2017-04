Istri: Kondisi Novel Membaik

Metrotvnews.com, Jakarta: Rina Emilda, istri penyidik KPK Novel Baswedan, memastikan kondisi suaminya membaik pascadisiram air keras. Novel tak lagi berada di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Kerabat dari Anies Baswedan itu mengalami luka-luka di wajahnya. "Sensasi panasnya di muka, memar di dahi karena sempat terjedot saat lari mencari air. Matanya juga samar-samar pedih, dan pernafasannya agak sakit," kata Emilda saat dihubungi Metrotvnews.com, Selasa, 11 April 2017.

Emilda mengakui, sebelum ada insiden penyiraman air keras, keluarga Novel kerap mendapat ancaman. Ancaman sudah menjadi santapan sehari-hari bagi keluarga Novel."Itu sudah sering sekali, sehari-hari, Tapi kita enggak mau parno juga," ucapnya. Ia menambahkan, saat ini kasus penyiraman air keras yang menimpa suaminya sudah ditangani oleh pihak kepolisian.Seperti diketahui, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir berjumlah dua orang dan mengendari sepeda motor.Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP elektronik. Ia pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Selain itu Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM.(OGI)