DPD Berkomitmen Wujudkan Hutan Lestari

Jakarta: DPD RI tak hanya fokus mengurusi legislasi dan aspirasi daerah. Salah satu lembaga legislasi tingkat pusat itu turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.



Hal itu terlihat pada Kolaborasi Umat Berbagai Agama untuk Perlindungan Hutan. Pada kesempatan itu, DPD RI yang diwakili Wakil Ketua Akhmad Muqowam bersama tokoh masyarakat dan agama menanam tiga pohon di taman depan komplek Parlemen.

Pada kesempatan itu, Akhmad Muqowam menanam sebuah pohon mangga bersama dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dia mengaku senang berkontribusi menjaga lingkungan.



"Saya harap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi masyarakat untuk mewujudkan hutan yang lestari dan berkelanjutan demi generasi yang akan datang," kata Muqowam, dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Oktober 2018.



Senator asal Jawa Tengah itu mengungkapkan, kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sangat masif. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa ke depan.



Seperti diketahui, kegiatan Kolaborasi Umat Berbagai Agama untuk Perlindungan Hutan diprakarsai oleh Center For Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) dan Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi). Kelompok tersebut mengajak berbagai tokoh masyarakat serta umat beragama untuk melindungi, melestarikan dan memuliakan hutan tropis yang ada di Indonesia.



"Kami mengamati bahwa hutan Indonesia mengalami kerusakan serius sebagai akibat dari berbagai ulah manusia di antaranya pembakaran hutan, penebangan liar," ujar Ketua CDCC Din Syamsuddin.





(ROS)