Rhenald Kasali Dinobatkan Menjadi Manajemen Guru Dunia

Depok: Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI) Profesor Rhenald Kasali, Ph.D dinobatkan menjadi salah satu Management Guru di dunia. Rhenald menduduki peringkat ke-22 dan merupakan satu-satunya yang mewakili Indonesia pada World's Top 30 Management Professionals for 2018 yang dirilis oleh lembaga riset The Global Gurus pada Juni 2018.



Prestasi ini sekaligus menjadi pembuktian dan pengakuan dunia akan pendidikan Indonesia, khususnya UI di kancah Internasional. Rhenald menyampaikan, tidak ada ilmu lain selain manajemen dan strategi, yang hidup dalam lingkungan dinamis.

"Sehingga mampu mengusik manusia untuk terus berpikir, mencari jalan keluar dan memberikan alternatif bagi dunia usaha, birokrasi dan pembangunan," kata Rhenald, dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018.



Berada dalam lingkungan Indonesia yang super dinamis, kata Rhenald, merupakan kesempatan bagi ilmuwan Indonesia untuk menambah literatur dunia, dan inspirasi bagi dunia usaha. "Kami menghargai pengakuan Yayasan Global Gurus yang menaruh mata pada dinamika ilmuwan Indonesia," ungkap Rhenald.



Rhenald juga berpendapat, bahwa Indonesia kini diperhadapkan pada tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda Indonesia.



Jangan menganggap persaingan global tersebut sebagai suatu ancaman, melainkan kesempatan untuk meraih cakrawala yang lebih luas. Selain itu, menjadi peluang Ekonomi Efisiensi (sharing economy) dan Kolaborasi Optimal untuk menciptakan produk maupun pelayanan yang lebih baik.



Penetapan World's Top 30 Global Gurus, didasarkan atas tujuh parameter, yaitu opini publik (30%) ; Orisinalitas ide (30%) ; dampak yang dirasakan masyarakat atas ide-ide yang dimiliki (10%) ; kegunaan ide (10%) ; jumlah publikasi dan karya ilmiah (5%) dan presentation style and Guru Factor (15%).



The Global Gurus tidak hanya menanugerahkan penghargaan di bidang manajemen, melainkan juga pada sepuluh bidang lainnya yaitu leadership, management, communication, sales, coaching, hospitality, education, customer service, body language dan neuro-linguistic programming.



Daftar World's Top 30 Management Professionals for 2018 dapat dilihat pada laman :http://globalgurus.org/management/



Selain Rhenald, terdapat pula pakar manajemen ternama lainnya dalam 30 Global Gurus bidang Manajemen, seperti Daniel Pink (Northwestern University, USA), Daniel Goleman (Rutgers University, USA , Philip Kotler (Kellogg School of Management, Northwestern University, USA) dan John P. Kotter (Harvard Business School, USA).



Rhenald Kasali meraih gelar profesornya dari UI pada tahun 2009. Sebelumnya, Rhenald meraih gelar PhD dari University of Illinois. Ia telah banyak dipercaya memimpin transformasi, di antaranya menjadi pansel KPK sebanyak 4 kali, dan menjadi praktisi manajemen.



Rhenald juga memiliki “Rumah Perubahan” – sebuah training center yang telah menjadi role model dari social business di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian.





(CEU)