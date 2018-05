Kemenristekdikti Gandeng Universitas Nottingham Kembangkan Kualitas Riset

Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerjasama dengan Universitas Nottingham, Inggris menggelar seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penelitian Indonesia.



Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID), Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mengundang sejumlah profesor dari Universitas Nottingham, Inggris, di antaranya Profesor Stuart Marsh (guru besar teknik gospasial), Profesor Patrick J Cullen (guru besar teknik proses rekayasa) dan Dr Bagus Muljadi (asisten profesor teknik kimia dan lingkungan).

Pelatihan dan sesi berbagi dengan profesor dari Universitas Nottingham diharapkan dapat mengembangkan kemampuan riset dan analisis para peneliti di Indonesia. Penelitian ini bukan sebatas pada bidang teknik saja, tetapi juga meluas di bidang lainnya.



"Tidak hanya engineering tetapi juga bidang yang lain, contohnya kedokteran," kata Ghufron di Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.



Soal pendanaan penelitian, para peneliti di Indonesia berpartner dengan peneliti di Inggris. Rasio pembiayaan adalah 50:50 dari kedua negara. Ada juga penelitian yang didanai lembaga internasional.



Selain pelatihan, Kementistekdikti juga menggelar seminar bertema 'Hasil Investasi dalam Penelitian dan Pendidikan Tinggi". Seminar yang digelar ini bertujuan untuk peningkatan kualitas penelitian di Indonesia.



Seminar ini diisi sesi berbagi pengalaman dan pelatihan tentang pendanaan dan dampak penelitian. Khususnya yang diterapkan di Inggris yang disampaikan para profesor dari Universitas Nottingham.



"Kita ingin kerjasama dalam peningkatan terutama research, peningkatan kapasitas dosen, dan peneliti dalam melaksanakan riset," kata Ghufron.



Pelatihan dan pengalaman yang disampaikan para pakar dari Universitas Nottingham ini diharapkan tidak saja dalam meningkatkan kualitas riset. Tetapi juga hasil riset, agar dapat dikembangkan menjadi sebuah brand dan menciptakan inovasi baru khususnya bagi para peneliti di tanah air.



"Tulisan yang bisa dipublikasikan di zona internasional yang bereputasi," ucap Ali.



Bukan saja untuk peneliti di tanah air, pelatihan ini juga menggandeng peneliti diaspora Indonesia yang berkiprah di luar negeri, dan tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Salah satunya Dr. Bagus Muljadi yang kini berkarir di Universitas Nottingham.



Seperti diketahui, Kemenristekdikti dalam tiga tahun terakhir terus menggenjot peningkatan jumlah publikasi ilmiah Indonesia. Hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan demi mendorong para profesor, dosen dan peneliti untuk produktif menulis publikasi ilmiah. Pasalnya publikasi bukan hanya sebagai tugas dan kewajiban semata, namun menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah riset.



Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari riset maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan Kemenristekdikti untuk mendongkrak publikasi ilmiah Indonesia diperkuat melalui Permenristekdikti No. 20/2017 tentang Pemberian Tunjungan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.



Kemudian Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mewajibkan para lulusan S2 dan S3 untuk melakukan publikasi. Kemenristekdikti pada 2017 juga meluncurkan Science and Technology Index (SINTA), pengindeks publikasi jurnal ilmiah untuk mendorong kultur publikasi bagi dosen dan peneliti di Indonesia.







