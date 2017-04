Kemenag Bakal Awasi Janji-janji First Travel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Agama bakal mengawasi biro perjalanan umrah First Travel. Kemenag ingin memastikan seluruh janji First Travel pada jemaah ditepati.



Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Khusus Kemenag, Muhajirin Yanis, mengatakan, sejak 18 April lalu manajemen First Travel sudah dipanggil. Kemenag menanyakan ihwal tertundanya pemberangkatan umrah 270 jemaah.

"Semua jemaah itu selesai diberangkatkan. Kami minta kondisi itu tidak terjadi lagi," kata Muhajirin kepada Metrotvnews.com, Kamis 27 April 2017.Kemenag, kata dia, juga sudah menanyakan soal penundaan keberangkatan jemaah First Travel yang belakangan marak jadi pemberitaan. Muhajirin mengaku mendapatkan aduan ada jemaah First Travel yang belum diberangkatkan umrah sejak 2015."Saya bilang, laporan kita ada jemaah yang sudah dari 2015 belum berangkat. Ada yang daftar belakangan, tapi berangkat duluan, padahal sama-sama promo," ucap Muhajirin.Pihak First Travel, kata dia, bakal mengidentifikasi laporan itu. First Travel juga berjanji akan memprioritaskan jemaah tersebut. "Itu kita akan pantau dan cek terus ke lapangan," ungkap dia.Biro perjalanan yang dipimpin Presiden Direktur Andika Surachman itu telah menyampaikan bakal memberangkatkan jemaah yang tertunda dengan pesawat sewaan. Untuk itu, First Travel memungut duit tambahan Rp2,5 juta kepada jemaah, dan dijadwalkan berangkat periode Mei-Juni 2017.Bagi yang tidak mau menambah biaya, First Travel menjanjikan jemaah bakal berangkat pada November-Desember 2017. First Travel pun berjanji, bagi jemaah yang mengajukan refund, duit akan dikembalikan 100% dengan jangka waktu 30-90 hari kerja."Kita akan pantau itu di lapangan, apa benar," ucap Muhajirin.Sampai saat ini, kata dia, Kemenag belum bisa mengambil keputusan apapun pada First Travel. Muhajirin mengaku sudah menyebar timnya untuk mengawasi janji-janji First Travel."Nanti kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan administratif kami," kata dia.(MBM)