Novel Merasa Dibuntuti Seseorang Sejak Dua Minggu Lalu

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebelum kejadian penyiraman tersebut, Novel Baswedan sempat bercerita kepada imam Masjid Al Ihsan Abdur Rahim Hasan. Hasan mengatakan penyidik KPK itu sudah merasa diikuti seseorang.



"Pak Novel sempat bercerita kalau dia sudah merasa diikuti oleh seseorang sejak dua minggu lalu. Saya langsung bilang banyak salawat pak," kata Hasan di Masjid Jami Al Ihsan, di Jalan Deposito, Kelapa Gading Jakarta Utara, Rabu 12 April 2017.

Hasan menuturkan Novel tidak pernah absen salat subuh di Masjid Al Ihsan. Hasan berharap pelaku teror segera ditangkap. "Semoga kejadian yang seperti ini tidak terulang dan pelakunya bisa segera ditemukan juga," tutur HasanHasan mengatakan pelaku penyiram air keras berjumlah dua orang. Saat beraksi pelaku menggunakan motor jenis matic. "Dua orang yang menyiramkan air keras kepada pak Novel sudah bolak-balik di sekitar kawasan sini," imbuhnya.Saat ini sudah 15 saksi diperiksa, terkait insiden penyiraman air keras tersebut. Saksi yang diperiksa, mayoritas orang yang tinggal di sekitar rumah Novel.Selain saksi, polisi juga tengah meneliti sejumlah barang bukti yang ditemukan. Misalnya, cangkir dan cairan. Kedua benda itu sudah masuk Pusat Laboratorium Mabes Polri.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.(YDH)