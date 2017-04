Novel Dipindah ke RS Khusus Mata di Menteng

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan dipindahkan ke rumah sakit khusus mata di Jakarta Eye Center (JEC), Menteng, Jakarta Pusat. Pemindahan dilakukan karena luka serius di bagian mata.



"Iya mau operasi di Jakarta Eye Center," tutur Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Menurut Laode, Novel akan dipindahkan pada pukul 14.00 WIB. Menurutnya, penglihatan Novel saat ini dalam kondisi buram. "Kita upayakan yang terbaik, makanya akan dipindahkan," ujar Laode.Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi Johan Budi memperkuat hal itu. Johan Budi mengatakan, Novel mengalami luka bakar serius pada bagian wajah. Air keras yang sengaja disiramkan pelaku mengenai bagian mata Novel."Dia (Novel) mengaku pandangannya agak kabur di mata sebelah kiri," kata Johan saat menjenguk di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Novel disiram air keras ketika dalam perjalanan menuju rumah usai salat Subuh di masjid. Pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor.Ketua KPK Agus Rahardjo menduga kuat penyiraman air keras kepada Novel Baswedan berkaitan kasus megakorupsi KTP elektronik (KTP-el). Novel merupakan Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el."Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel.Teror kepada Novel sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengutuk keras penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap pelaku."Itu tindakan brutal. Saya mengutuk keras dan saya perintahkan Kapolri untuk mencari siapa itu (pelaku)," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.(YDH)