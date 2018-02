Ancol Hadirkan Juara Dunia Barongsai

Jakarta: Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta akan menghadirkan pertunjukan barongsai untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. Pertunjukan barongsai akan ditampilkan oleh juara dunia Barongsai.



"Dalam perayaan Imlek tahun ini, kami akan menghadirkan juara dunia Barongsai untuk menghibur seluruh pengunjung yang ada di Ancol," kata Corporate Communication Ancol Rika Lestari dilansir dari Antara, Jumat, 16 Februari 2018.

Tim yang bakal unjuk gigi adalah tim barongsai Kong Ha Hong Lion Dance Troupe. Tim asal Indonesia itu akan memperlihatkan kelihaiannya pada Sabtu, 17 Februari di Pantai Lagoon, Ancol.



"Gelaran Ancol Imlek Festival yang berlangsung mulai 16 hingga 18 Februari 2018 mengangkat tema New Hope and Sprit in The Year of the Dog. Pertunjukan barongsai tingkat dunia itu siap menghibur para pengunjung," ujar Rika.



Rika menuturkan seluruh pengunjung tidak hanya dapat menikmati pertunjukan barongsai di kawasan pantai. Tetapi juga di seluruh wahana rekreasi lainnya yang ada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol.



"Selama masa liburan Imlek, kami akan menyuguhkan pertunjukan barongsai dan liong di seluruh wahana rekreasi yang ada di kawasan Ancol. Jadi, bukan hanya di area Pantai Ancol saja," tutur Rika.



Sementara di wahana rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) pengunjung dapat menyaksikan atraksi Barongsai Tonggak yang bakal disuguhkan oleh tim pemenang Tafisa Games 2016.



Selain itu, sambung dia, para pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan barongsai dan liong di wahana rekreasi Atlantis Water Adventure sekaligus berpartisipasi dalam berbagai games atau permainan seru.



"Melalui berbagai pertunjukan yang kami tampilkan selama masa liburan Imlek, kami berharap jumlah pengunjung Ancol mengalami peningkatan yang signifikan," pungkas dia.









(REN)