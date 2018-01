Taspen dan Telkom Kerja Sama Digitalisasi Pembayaran Pensiun

Jakarta: PT Taspen (Persero) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) serta Mitra Bayar Pensiun melaunching digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun.



Kerja sama ini dalam rangka mengemban visi Taspen menjadi pengelola dana pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya dan memenuhi target pembayaran manfaat pensiun sesuai prinsip tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi.

Launching ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) perihal Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun oleh TelkomGroup dan Taspen pada Oktober 2017.



Pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun meliputi pengembangan sistem New e-Dapem, dan penerapan Taspen Smartcard secara nasional di mitra bayar menggunakan otentikasi online terpusat berbasis data biometrik seperti sidik jari (fingerprint), perekaman wajah (face recognition), dan perekaman suara (voice recognition).



Pemanfaatan teknologi dimaksud dapat dijadikan sebagai bentuk proof of life (pembuktian penerima pensiun masih hidup) yang dapat diakses melalui aplikasi mobile, yang dapat di-install pada smartphone (otentikasi mandiri/self authentication) penerima pensiun atau mitra bayar sehingga dapat mempermudah proses otentikasi agar lebih cepat dan akurat.



“Dinamisnya perkembangan teknologi mendorong Taspen memanfaatkannya dalam rangka mempermudah otentikasi peserta dan juga mempermudah kami dalam melakukan monitoring dan reporting terhadap penyelenggaraan pembayaran pensiun," kata Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro pada acara launching digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun di Bogor, Jumat 19 Januari 2018.



Menurut Iqbal, digitalisasi pembayaran akan mempermudah proses rekonsiliasi dan pelaporan, mempercepat layanan pensiun, penyajian laporan lebih cepat dan terukur. Ini juga bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam mengelola Dana Pensiun ASN sehingga meminimalisir fraud.



"Kami pun memberikan nilai tambah melalui Taspen Smartcard. Diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja dan benefit kedua perusahaan, namun sekaligus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia,” ujarnya.



Dalam kesempatan itu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan menyampaikan bahwa sebagai BUMN di sektor telekomunikasi digital, TelkomGroup menyediakan infrastruktur IT dalam pengembangan sistem New e-Dapem dan Enrollment.



“TelkomGroup mengembangkan infrastruktur eksisting yang terintegrasi dengan seluruh mitra bayar dengan satu aplikasi secara online, yang juga dapat diintegrasikan melalui perangkat atau device yang dimiliki oleh masing-masing mitra bayar dan peserta Taspen untuk keperluan verifikasi atau otentifikasi," tutur Dian.



Sedangkan mengenai enrollment, TelkomGroup menyiapkan infrastruktur seperti perangkat data perekaman, aplikasi, jaringan, dan lisensi biometrik termasuk instalasi konfigurasi sampai implementasinya.



Dian mengatakan, TelkomGroup senantiasa berkomitmen menyediakan infrastruktur handal dan solusi Information & Communication Technology (ICT) terbaik untuk mendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun Taspen serta layanan lainnya dari berbagai sektor industri untuk kepentingan masyarakat Indonesia.



Di era digital ini, sinergi BUMN antara Taspen dan TelkomGroup serta dengan Mitra Bayar Pensiun menunjukkan komitmen serta konsistensi perusahaan dalam mewujudkan layanan yang melebihi harapan peserta disamping sebagai upaya efisiensi perusahaan.



“Melalui launching ini, Taspen bersama TelkomGroup dan para Mitra Bayar wajib secara aktif mensosialisasikan enrollment kepada para penerima pensiun, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi pensiunan. Semakin aktif dan banyak peserta yang terdaftar, maka akan semakin mudah dalam monitoring dan reporting pembayaran pensiun, khususnya juga peserta dapat segera menikmati kemudahan dalam melakukan self authentication melalui aplikasi smartphone-nya,” tutup Iqbal.





(TRK)