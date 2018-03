Indonesia Science Expo Targetkan 15 Ribu Pengunjung per Hari

Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Media Group bakal menyelenggarakan Indonesia Science Expo (ISE) 2018 di ICE BSD, Tangerang November nanti. Acara berskala internasional ini ditargetkan menyedot 15 ribu pengunjung setiap harinya.



"Kita berharap lebih tinggi pengunjungnya dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan 5 ribu per hari, ISE 2018 ini targetnya 15 ribu per hari," kata Deputy Chairman for Engineering Sciences LIPI Laksana Tri Handoko di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Maret 2018.

Tahun lalu, acara tersebut digelar di Balai Kartini dan tak bisa menampung banyak pengunjung. Padahal, kata dia, animo masyarakat sangat tinggi.



Untuk itu, LIPI menyasar lokasi ICE di BSD yang berkapasitas pengunjung tiga kali lipat. Masyarakat yang ingin menikmati karya ilmiah di sana tak akan ditarik biaya sepeser pun.



Mereka hanya diharuskan mendaftar dan melengkapi data diri di booth yang sudah disediakan. Ada sekira 250 tim peneliti yang bakal berpartisipasi dalam acara tersebut.



"Peserta tim peneliti ada 100, itu di luar yang youth science fairnya (YSF) ya. Yang ikut YSF ada 150 tim," kata Tri.



ISE menggabungkan tiga ajang ilmiah di satu tempat. Yakni konferensi ilmiah internasional, YSF, dan pameran ilmiah.



Tri berharap partisipasi tim dari luar negeri akan banyak diserap di event ini, khususnya di YSF. "Kalau ada 150 tim YSF, ya saya harap 50 berasal dari luar. Kalau dulu enggak bisa, karena keterbatasan tempat," tandas dia.



Executive Vice President Media Group, Mohammad Mirdal Akib mengatakan Media Group sangat antusias terlibat dalam ISE 2018. Mirdal berharap kehadiran Media Group dengan berbagai platform media seperti Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dan Metrotvnews.com bisa membantu mempublikasi kegiatan ini hingga sampai pada para pemangku kepentingan.



ISE 2018 bakal digelar pada 1-4 November 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten. Ini merupakan event ketiga yang diselenggarakan setelah 2015 dan 2017.



