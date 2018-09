Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Sekitar Kantor KPU

Jakarta: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Ini terkait pengundian nomor urut capres-cawapres, Jumat malam, 21 September 2018.



"Sepanjang Jalan Imam Bonjol tepatnya jalan depan KPU itu kita sterilkan," kata Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto, pada wartawan, Jumat, 21 September 2018.

Sudarmanto mengungkapkan 356 personel dituntukan untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Mereka bakal ditempatkan di sejumlah titik.



"Kita nanti akan apel pukul 15.30 WIB di Taman Suropati, kemudian nanti 16.30 WIB anggota sudah dikerahkan di titik-titik mulai dari Matraman, Karples kemudian Jalan Tambak yang mengarah ke Tugu Proklamasi. Kemudian titik objeknya sendiri yang ada di KPU," ungkap dia.



Berikut pengalihan arus di sekitar KPU:



Kendaraan yang datang dari arah Bundaran HI menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan M. Agus Salim maupun Jalan Pamekasan. Kemudian, kendaraan yang datang dari arah Jalan Cokro Aminoto dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol maupun diponegoro dan diluruskan menuju Jalan Rasuna Said.



Lalu, kendaraan yang datang dari arah Jalan Rasuna Said menuju Jalan Imam Bonjol maupun Jalan Diponegoro dilurukan ke Jalan Cokro Aminoto. Sedangkan, kendaraan yang datang dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan menuju Jalan Madiun, Jalan Cimahi, Jalan Kusur Kusuma Atmadja dan Jalan Teuku Umar.



"Yang sebelah kiri dari arah kantor Bank Mandiri dekat Bundaran HI untuk titik kumpul massa Prabowo-Sandi," ujar dia.



Ia menambahkan, pengalihan arus juga dilakukan di Tugu Proklamasi. "Massa titik kumpul pendukung dari pasangan Jokowi-Maruf akan datang dari Tugu Proklamasi menuju KPU. Berarti masuknya KPU dari sisi utara," ucap dia.



Berikut pengalihan arus di sekitar Tugu Proklamasi:



Arus kendaraan yang datang dari arah Jalan Pramuka menuju Jalan Proklamasi di lampu lalu lintas Tambak dialihkan menuju Jalan Manggarai maupun ke Jalan Matraman Dalam. Sedangkan, arus kendaraan yang datang dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Proklamasi diluruskan menuju Jalan Salemba Raya.



Sementara arus kendaraan yang datang dari Jalan Cikini Raya menuju Jalan Proklamasi dialihkan menuju Jalan Salemba Raya.











