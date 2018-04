Menaker Berharap May Day Diisi Kegiatan Positif

Jakarta: Memasuki babak 8 besar Liga Pekerja Indonesia (LIPESIA), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri berharap semangat buruh untuk menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) secara positif semakin meningkat.



"LIPESIA merupakan kegiatan yang patut dicontoh oleh para pemangku kepentingan, sehingga perayaan May Day dapat diisi dengan hal positif dan berguna bagi masyarakat luas," kata Hanif, dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah, usai melakukan kick off di Gor Sumantri Brojonegoro Jakarta.

Penyelenggaraan LIPESIA merupakan bagian dari upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan buruh/pekerja serta untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial.



"Hubungan industrial yang bagus akan meningkatkan iklim kondusif di lingkungan perusahaan," kata Hanif.



Selain itu, lanjutnya, LIPESIA juga merupakan momen penting bangkitnya kembali sepak bola buruh/pekerja yang telah lama vakum. Melalui LIPESIA diharapkan banyak lahir atlet sepak bola potensial dari kalangan pekerja/buruh.



Saat ini, penyelenggaraan LIPESIA sudah memasuki babak 8 besar. Adapun tim yang berhasil masuk 8 besar adalah PT Thiess Kaltim, Bank Sumut, Djarum Kudus, PDAM Polman, Bank NTT, PLN Jayapura, Jayatama, dan PLN Bangka Belitung.



Tidak hanya LIPESIA, perayaan May Day diikuti serangkaian kegiatan yang melibatkan kaum pekerja/buruh. "Kami sudah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya Sepeda Santai Bersama Buruh/Pekerja, Buruh Mengaji, Pemeriksaan Kesehatan, Lomba Memasak, dan masih banyak lainnya," ungkapnya.



Kemenaker juga menghimbau kepada pihak-pihak yang merayakan May Day supaya dilakukan secara tertib. "Boleh melakukan kegiatan apa saja, yang penting harus tertib, positif, dan ada manfaatnya," ucapnya.





(ROS)