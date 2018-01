Suriah dan Nubuat Akhir Zaman

Jakarta: Suriah punya arti tersendiri dalam perjuangan kelompok radikal. Negara yang dianggap menjadi lokasi kemunculan Imam Mahdi itu menjadi tempat utama dalam menjalankan jihad.



Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik sosial Universitas Indonesia Solahudin mencontohkan pada kasus penggerebakan terduga teroris di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 31 Desember 2013, malam. Pelaku teror yang sudah mengumpulkan duit hasil perampokan itu berencana pergi ke Suriah.

Keutamaan Suriah ini membuat banyak kelompok radikal berhijrah ke negara yang beribukotakan Damaskus itu. Langkah mereka dipermudah dengan sikap pemerintah Turki yang tak mendukung kepemimpinan Presiden Suriah Bashar Al-Assad.



Pada 2014, Turki memperlonggar pintu perbatasan dengan Suriah. Hal ini dimanfaatkan para simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masuk ke Suriah. Sikap Turki dikecam. Mereka akhirnya memperketat perbatasan karena kecaman dunia internasional.



Aman Abdurrahman, pentolan ISIS di Tanah Air, mengeluarkan fatwa kepada kelompoknya. Ada tiga pilihan yang dia sampaikan. Pertama, dia meminta kelompoknya untuk berhijrah ke Suriah. Bila tidak, mereka diminta melakukan amaliah di negaranya.



"Ketiga, bila tidak sanggup melakukan amaliah, sumbang harta kepada orang yang mau amaliah. Akibatnya serangan teror naik," kata Solahudin dalam Short Course Penguatan Perspektif Isi Terorisme bagi Insan Media, di Hotel Sofyan Betawi, Rabu, 24 Januari 2018.



Solahudin mencatat pada 2013 ada 21 kasus teror yang digagalkan polisi. Angka itu turun drastis pada 2014 yang hanya 6 kasus. Namun, angka itu naik kembali menjadi 22 pada 2015 dan 20 masing-masing di 2016 dan 2017 yang diduga akibat fatwa Aman.



Beragam aksi teror, kata dia, akhirnya dilakukan kelompok yang berafiliasi kepada ISIS. Di antara mereka yang melakukan amaliah ada 60 orang residivis. Namun, dari sana, ada pula 25 bekas narapidana kasus kriminal yang teradikalisasi di dalam lapas.



Amaliah yang dilaksanakan para simpatisan ini berbeda dengan aksi teror yang dilancarkan pada awal 2000-an yang memanfaatkan bom mobil. Kini, mereka menggunakan medium bom panci dengan perencanaan yang buruk.



"Bahkan ada banyak pelaku teror penusukan dan meninggalkan identitas KTP atau NPWP," jelas Solahudin.



Kendati begitu, simpatisan ISIS lihai dalam memanfaatkan teknologi informasi. Mereka dengan cepat menyebarkan doktrin-doktrin untuk memusuhi pihak-pihak yang dianggap mendukung thogut, sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah.



Imam Mahdi



Salah satu media yang digunakan adalah Telegram. Melalui aplikasi itu, mereka dapat menjaring perempuan untuk dijadikan martir. Solahudin menyebut perempuan punya nilai tersendiri dibandingkan laki-laki.



"(Perempuan) ada news value. Pasti media akan liput. Semakin luas liputan makin powerful (aksi teror). Lalu (aksi itu) untuk memprovokasi laki-laki. Di Telegram akan ditulis 'laki-laki (di sini) hanya banyak omong tapi enggak mau amaliah'," jelas dia.



Namun, radikalisasi via media sosial bukan tanpa persoalan. Kasus penipuan juga kerap terjadi dan menimpa simpatisan ISIS. Solahudin menceritakan ada seorang perempuan yang sudah mengumpulkan uang hingga Rp40 juta untuk berangkat ke Suriah.



Dia membutuhkan membutuhkan suami untuk mendampingi berangkat ke Suriah. Via Telegram, dia menemukan pria yang mengaku bisa mengantarnya. Namun, setelah menikah dan bulan madu, duitnya justru raib diambil pria yang dinikahkannya.



Solahudin menuturkan bila tak semua orang yang ingin menuju Suriah adalah pendukung. Sebagian dari mereka hanya mempercayai nubuat soal akhir zaman. Di dalam hadis-hadis, Suriah memang dianggap sebagai tempat yang diberkati dan tempat kemunculan Imam Mahdi.



Dia menemukan petinggi perusahaan yang nekat memboyong sekitar anggota keluarga ke Suriah karena tergoda iming-iming hidup bahagia di bawah kekhalifahan ISIS yang disajikan melalui dunia maya. Namun, mimpi itu kandas ketika melihat kondisi asli di Suriah



Solahudin juga sempat menemukan perempuan yang dideportasi dari Turki yang mengaku nekat ke Suriah karena menanggap akhir zaman sudah dekat dan ingin melihat Imam Mahdi. Tanggapan itu muncul saat dia banyak menonton cerita soal akhir zaman di televisi.



Perempuan itu akhirnya meninggalkan pekerjaannya dan menjual harta bendanya untuk berangkat ke Turki. Kisah serupa juga dia dengar dari seorang kelompok masyarakat atas yang meninggalkan kehidupan enaknya demi mengabdi bersama Imam Mahdi.



“Dia bermimpi menjadi sopir ambulans di Suriah untuk membantu Imam Mahdi kalau terluka,” ucap Solahudin.











