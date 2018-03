Dua Prajurit Lanal Simeulue Raih Penghargaan dari Ceko

Jakarta: Dua prajurit Pangkalan TNI AL (Lanal) Simeulue menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Ceko atas kontribusinya melakukan konservasi lingkungan laut di Aceh. Kedua prajurit itu adalah Lettu Laut (E) Prabowo dan Kopda Bah Ismail Maha.



Keduanya dianugerahi The Medal of Apreciation. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Ivan Hotek dan Direktur Zoo Liberac sekaligus Presiden Union Czech and Slovakia Zoo, David Najedlo.

"Kedua prajurit itu berkontribusi besar melakukan konservasi keanekaragaman hayati di Aceh," demikian siaran pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 1 Maret 2018.



Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berterima kasih kepada TNI AL yang telah memberikan bantuan dua kapal cepat.



"Kedua kapal itu amat mendukung Pemerintah Aceh mengawal dan menjaga Pulau Bengkaru," kata dia.





(UWA)