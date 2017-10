Mengapa Harus Ikut OSC with Avitex 2017? Ini Kata Maudy Ayunda

Metrotvnews.com, Jakarta: Siapa yang tak kenal dengan artis cantik satu ini. Masih muda belia, murah senyum, pandai berakting, piawai bermain musik dan baru saja lulus dari Universitas Oxford pada Juni 2016 lalu.



Dia adalah Maudy Ayunda. Perempuan yang kini bertitel BA P.P.E (Politics, Philosophy, and Economics) ini sangat peduli akan pendidikan. Terutama pendidikan di perguruan tinggi.



Menurutnya, mengenyam pendidikan S1 sangat penting. Sebab, selain pengetahuan yang didapat, menikmati bangku strata 1 berbuah pada pendewasaan diri.



"Misalnya, bisa menelaah dan memfilter informasi. Proses pendewasaannya sendiri yang aku rasakan itu benar-benar pertama kalinya aku belajar sendiri, mandiri. Jadi kita benar-benar belajar mandiri, karena sebelumnya (saat masih SMA), cara belajarnya di kelas dan interaktif)," kata perempuan kelahiran 19 Desember 1994 ini di kantor redaksi Metrotvnews.com, di Jakarta, beberapa waktu lalu.



Berbeda dengan pada saat kuliah. Di mana saat dia belajar di universitas yang semuanya harus dikerjakan sendiri. Sehingga hal itu menambah rasa tanggung jawab pada dirinya.



"Kalau kuliah kan ada tesis, suruh kerjain sendiri. Kita ada kelasnya juga, biasanya lecture presentasi kita dengerin. Jadi kuliah itu salah satu tempat di mana kita bisa bertanggung jawab dengan performance kita yang lebih besar lagi," imbuh pemeran Kugy dalam film Perahu Kertas tersebut.



Maudy tak segan membagikan pengalaman tak terlupakan saat tes seleksi Oxford University. Saat itu, Maudy mengikuti tahap wawancara, yang mana ada tiga dosen sekaligus yang menanyainya, yakni dosen politik, filsafat ,dan ekonomi.



"Lalu mereka memberi pertanyaan, misalnya ketika aku menjawab dosen ekonomi, dua dosen lainnya ikut menonton. Alhamdulillah, aku bisa melewatinya. Mereka melihat proses berpikirnya, karena pertanyaan itu lumayan advance," kenang Maudy.



Rasa gugup dan takut itu diakui Maudy ada, namun ia punya trik tersendiri untuk mengatasinya. Salah satunya, dengan persiapan yang matang, belajar, dan mencari ilmu dari berbagai sumber.



"Tidak lupa juga berdoa dan pasrah saja melepaskan keputusan kepada Allah. Biar kita bisa ikhlas apapun yang akan terjadi," ucapnya.



Maudy punya motto sendiri agar membuat hidupnya 'semakin hidup', yakni "you are who you think you are." Kalimat ini selalu mengingatkannya untuk selalu berpikir positif di setiap langkah hidupnya.





(Foto:Metrotvnews.com/Pelangi Karismakristi)



"Aku benar-benar percaya bahwa apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri itu, apa yang akan kita dapatkan. Itu bisa membuat diri selalu positif thinking, dan percaya diri dengan apa yang akan kita capai, aku percaya the power of energy," ucap dara pelantun tembang Tiba-tiba Cinta Datang ini.



Berkat pendidikan juga, Maudy kini didapuk sebagai Brand Ambassador Online Scholarship Competition (OSC) 2017 yang diselenggarakan Metrotvnews.com bersama Avitex Cat Tembok. Dia menyambut baik kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia ini.



"Aku passionate di bidang pendidikan dan apa pun yang mendukung anak muda bisa mendapat pendidikan S1, apalagi yang punya kemampuan, kemauan, namun memiliki keterbatasan akses dan finansial. Ini juga salah satu cara untuk pemerataan pendidikan, karena online, jadi siapa pun bisa ikut," ujar perempuan yang punya nama lengkap Ayunda Faza Maudya.



Maudy juga mengajak para pelajar di Indonesia yang kini sudah kelas 3 SMA maupun yang sudah lulus di tahun sebelumnya, bisa mendaftarkan diri dalam OSC with Avitex 2017. Tahun ini ada 12 universitas yang bekerja sama dengan OSC with Avitex 2017 dengan 240 beasiswa, sehingga akan terdapat banyak peluang untuk mendapatkannya.



"Jangan lupa, ayo ikut OSC with Avitex 2017! Karena ini adalah salah satu kesempatan ke lebih banyak pintu di kehidupan kamu dan dari satu kesempatan ini, akan banyak kesempatan dan wawasan. Tentu juga akan semakin banyak pengetahuan yang bisa memperkaya kamu sebagai seorang individu. So, go for it!" kata Maudy.



Ayo, daftarkan dirimu di OSC with Avitex 2017 dengan mengakses website osc.metrotvnews.com. Kemudian isi data diri (registrasi online), lalu cek email, dan terakhir lakukan verifikasi data. Selamat berjuang!

(ROS)