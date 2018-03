Cara Unik Kuningan City Peringati Earth Hour 2018

Jakarta: Kuningan City ikut serta dalam kegiatan Earth Hour 2018. Mal yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, itu menggelar serangkaian kegiatan unik dan menarik.



Staf Marketing Komunikasi Kuningan City Amek mengatakan, peringatan Earth Hour 2018 terdiri atas tiga rangkaian kegiatan. Acara pertama, yaitu dibuka dengan penyerahan donasi buku yang disumbangkan oleh pengunjung Kuningan City kepada Indorelawan.

"Yang sekarang sudah terkumpul sekitar 2.500 buku," kata Amek, ditemui di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Maret 2018.



Acara kedua, Pound Fit in The Dark. Teknik olahraga baru dengan gerakan campuran intens kardio, pilates, dan tari tersebut dilakukan di dalam ruangan gelap.



Kegiatan Pound Fit dalam gelap bertema Light Pound Fit pertama kali dilakukan di Jakarta pada event Earth Hour.



Peserta pound fit merupakan donatur yang ikut serta dalam donasi buku yang diselenggarakan Kuningan City. Setiap donatur yang memenuhi persyaratan akan diberikan stage, gelang khusus yang bisa bersinar saat gelap, serta diwajibkan menggunakan baju putih.



"Karena kita akan menyediakan lampu UV. Jadi dalam kegiatan itu mereka yang nantinya paling bersinar," kata dia.



Pantauan Metrotvnews.com/Medcom.id, sejak pukul 19.30 WIB, peserta Pound Fit in The Dark sudah berkumpul di sekitar area yang berada di lantai dasar Mal Kuningan City.



Kegiatan Pound in The Dark dimeriahkan oleh The Angels Percussion & Pound Workout Tari Wirtjes, Devina Wolayan, dan Deasy Noviyanti.



Kegiatan ini cukup menarik perhatian pengunjung Kuningan City. Terlihat, pengunjung dari lantai satu hingga tiga menyaksikan Pound in The Dark yang diiringi dentuman musik energik dari The Angels Percussion & Pound Workout Tari Wirtjes.



Selain menggelar kegiatan donasi dan olahraga, Kuningan City menggelar acara ketiga berupa shopping in the dark. Selain belanja di dalam ruangan yang gelap, pengunjung juga bisa mendapatkan potongan harga menarik saat belanja di 14 tenant yang ikut berpartisipasi dalam acara #kindnessForEarth.



"Ada program buy one get one, diskon 50 persen, diskon 20-70 persen. Itu hanya berlaku pukul 20.30 hingga 21.30 WIB,hari ini," ujarnya.





