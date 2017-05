Dog Does Disco 'Street Vibe Festival,' Manjakan Pecinta Anjing

Metrotvnews.com, Jakarta: Central Park Mall dan Neo Soho sukses menggelar event tahunan Dog Does Disco-Street Vibe Festival 2017. Di sana para pecinta anjing dimanjakan beragam kompetisi untuk peliharaannya, ada juga talkshow, hiburan menarik dan dihadiri oleh sejumlah artis ternama.



Marcomm Manager Central Park dan Neo Soho Welly Adi mengatakan Dog Does Disco merupakan salah satu event terbesar yang dihadirkan oleh Central Park Mall dan Neo Soho khusus untuk memanjakan pengunjung setia dan para pecinta anjing. Tahun ini semakin meriah dari tahun-tahun sebelumnya dengan menghadirkan talk show bersama Dog Whisperer ETHAN LOKE The Winner of Cesar’s Recruit: Asia, yang membagikan informasi kepada para pecinta anjing mengenai cara merawat anjing dengan baik dan memberitahu psikologis anjing yang dipelihara .



"Central Park Mall dan Neo Soho senantiasa menghadirkan Dog Does Disco setiap tahunnya dengan konsep, tema dan misi sosial yang berbeda. Ajang ini menjadi wadah berkumpulnya para pecinta anjing di mana mereka tidak hanya berkumpul dan dihibur oleh penampilan menarik, melainkan dapat mengikutsertakan anjing kesayangan mereka dalam berbagai kompetisi yang seru dan menarik yang dapat diikuti oleh anjing serta pemiliknya," Jelas Welly dalam siaran persnya.



Rangkaian acara Dog Does Disco ‘Street Vibe Festival’ diawali dengan adanya Dog Does Disco Pop Up Market mulai tanggal 5 sampai 7 Mei 2017. Dog Does Disco Pop Up Market ini menawarkan berbagai kebutuhan anjing mulai dari aksesoris lucu hingga makanan kesehatan untuk anjing. Tak hanya itu, para pengujung juga dapat bersantai di taman Tribeca Park sambil menikmati kelezatan makanan dan minuman yang dijual khusus selama acara.



Untuk pengunjung setia Central Park Mall dan Neo Soho yang ingin mengadopsi anjing untuk dipelihara, dalam event Dog Does Disco 2017 Street Vibe Festival terdapat kegiatan sosial dan terdapat booth Adopt A Dog khusus untuk membantu para pengunjung setia memilih anjing untuk diadopsi.



Lebih dari itu, peserta dapat mengikutsertakan anjing kesayangan mereka dalam berbagai kompetisi yang seru dan menarik yang dapat diikuti oleh anjing serta pemiliknya seperti Dog Does Art Installation, Travelling with Our Dogs, Dog Flash Mob, Dog Does Zumba, Dog Competition, Insta-Live with Dog Celebrities on Instagram, Dog Does Disco Vlog, Powcoustic Dog Does Disco Pop Up Market, Dog Does Disco Special Performance, Dog Does Disco Award for Local Heroes & Shelter, Talk Show and Fun Games with Zoompetcity & Box Idea.



Bagi para pengunjung yang mengikuti setiap aktivitas dari acara Dog Does Disco 2017 diwajibkan melakukan registrasi dan membayar uang senilai Rp 60 ribu per satu pemilik 2 ekor anjing. Atau para mereka juga dapat melakukan transaksi di setiap tenant Central Park Mall dan Neo Soho minimal Rp 100 ribu dan menukarkan dengan satu tiket registrasi secara gratis. Penawaran khusus untuk pengguna baru kartu kredit HSBC diberikan satu tiket secara gratis untuk masuk dalam acara Dog Does Disco – Street Vibe Festival 2017.



Setiap Registrasi yang diperoleh dari event Dog Does Disco Street Vibe Festival mendapatkan sebuah gelang yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mendapatkan promo spesial discount up to 60% di setiap tenant Central Park Mall dan Neo Soho yang berpartisipasi. Antara lain Nike, Sephora, Optik Seis, Optik Tunggal, Kay Collection, Bag City, Alleira, Ballin, La Senza, The Duck King, Haagen Dazs, The Clinic, Cold Stone, Ippudo, M+Y, dan Sunny Side Up. Promo ini berlaku selama event Dog Does Disco 2017.



Acara ini semakin meriah dengan kehadiran beberapa selebriti dan sosialita ternama di Indonesia yang juga membawa anjing kesayangannya. Seperti Tantri Kotak, Wulan Guritno, Lukman Sardi, Lia Lukman, Robby Ertanto, Chicco Jerikho, Baim Wong, Faisal Fais, Eno, Baris Band, Fadh, Janna, Janina, Javana Joesoef, Amanda Soekasah, Renny Sutiyoso, Tiara Joesoef, Sandy Joesoef, Maliki, Aming, Dj Bone, Bhyta, Alexa Keys, Wijo, Astrid, Glan, Indah Soewandy, Tarra Budiman, Gya, Rosalyndinata, Adrian Subono, Melanie Subono, Denni Sumarno dan masih banyak lagi. Ada juga penampilan dari NEO, Saykoji, Diskopantera, dan DJ Stan.



Sekedar informasi, Dog Does Disco-Street Vibe Festival telah diadakan sejak tahun 2012. Tahun ini Central Park dan Neo Soho bekerjasama dengan Dog Does Disco founders dari Jakarta Kreasi Lima, ME Mirica Entertainment dan Alkimia.



(ROS)