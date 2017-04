Novel Disiram Air Keras 10 Meter dari Rumah

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal, Selasa 11 April 2017. Insiden terjadi hanya 10 meter dari rumahnya.



Pantauan Metrotvnews.com, lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi. Lokasi itu berjarak dua rumah dari kediaman Novel di Jalan Deposito T No. 8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pengurus RW setempat, Eddy Juwono. Foto: MTVN/Renatha Swasty.

Saat itu, Novel baru saja salat Subuh berjemaah di Masjid Al-Ihsan yang berjarak lima rumah dari kediamannya. Selesai salat, dia mengikuti wiridan tetapi tak sampai tuntas. Dia pamit duluan.Ketika berjalan pulang, Novel diampiri dua pengendara motor. Laju motor pelan. Sambil melihat wajah Novel, orang yang dibonceng menyiramkan air keras ke wajah Novel."Saat pamit pulang, enggak lama ada orang minta tolong," kata pengurus RW setempat, Eddy Juwono, di lokasi, Selasa 11 April 2017.Rupanya permintaan tolong itu datang dari Novel. Eddy menjelaskan, Novel sempat kembali ke masjid dan mencari tempat wudu. "Katanya panas, panas."Novel lalu dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading menggunakan mobil imam masjid. Saat ini, Novel masih mendapat perawatan insentif.(OGI)