Pegawai KPK tak Gentar Teror

Metrotvnews.com, Jakarta: Wadah Pegawai (WP) KPK menyatakan tak akan gentar terahadap teror. Kendati penyidik senior KPK Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal.



"Kami Novel dan kami tidak takut. Novel adalah kami dan kami adalah KPK yang tidak akan pernah berhenti untuk berjuang melawan korupsi," kata Sekjen WP KPK Aulia Postiera dalam keterangan tertulis, Selasa 17 April 2017.

Menurut dia, teror bukan kali ini saja terjadi terhadap penyidik serta pegawai lembaga antikorupsi. Bentuk intimidasi lain kerap menimpa mereka dalam menyelisik perkara korupsi.Novel pun sudah kenyang berhadapan dengan teror. "Pernah dilakukan terhadap beliau, mulai dari intimidasi, tabrak lari, sampai dengan peristiwa hari ini, penyiraman air keras," papar Aulia.WP mengutuk keras perbuatan biadab itu. Aulia menekankan, hal ini adalah bagian dari upaya melemahkan KPK dan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi.Dia memastikan, pegawai KPK tak mundur sedikitpun dalam memberantas korupsi. Apapun risikonya."Karena kami yakin perjuangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti dengan ancaman, intimidasi, maupun serangan apapun juga," tegas dia.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(OGI)