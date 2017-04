Terbaring di Singapura, Novel Pilih Pikirkan Nasib Penyidik Lain

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik KPK Novel Baswedan masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Kondisi Novel membaik dan kejiwaannya tenang.



"Alhamdulillah kondisinya membaik," kata kakak Novel, Taufik Baswedan dalam Program Mata Najwa Metro TV, Kamis 13 April 2017.

Taufik menjelaskan bahwa dokter masih mengobservasi keadaan Novel. Belum ada keputusan untuk operasi."Belum sampai ke situ. Masih dalam tahap itu (observasi)," ujar dia.Meski demikian, kata Taufik, Novel lebih memikirkan nasib rekannya sesama penyidik atau penegak hukum. Novel berharap rekannya tidak patah arang dengan kejadian yang menimpa dirinya."Jangan sampai mereka tidak bersemangat atau putus asa. Itu yang dipikirkan Novel," ujar dia.Novel disiram air keras saat pulang dari salat Subuh di masjid dekat rumahnya oleh orang yang tak dikenal. Wajah Novel yang terkena air keras itu.(DHI)