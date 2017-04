Kemenag: Jual Paket Umrah yang Rasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus yang melanda First Travel mesti menjadi pelajaran para pemilik biro perjalanan umrah. Kementerian Agama meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) amanah dalam melakukan tugasnya.



"Lakukan tugasnya dengan baik, layani jemaah dengan baik, jual paket (perjalanan umrah) yang rasional," kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Khusus Kemenag, Muhajirin Yanis, kepada Metrotvnews.com, Kamis 27 April 2017.

Khusus bagi First Travel, Kemenag juga meminta memperbaiki diri. Komitmen yang sudah disepakati dengan Kemenag maupun jemaah dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar dilaksanakan."Termasuk apa yang dirilis di publik. Kan tidak hanya diketahui jemaah, kita juga tahu kan," ujar Muhajirin.Biro perjalanan First Travel tersandung kasus di awal tahun ini. Ratusan jemaahnya protes lantaran tak kunjung diberangkatkan umrah. Beberapa dari mereka ada yang sudah menunggu hingg dua tahun.Manajemen First Travel pun angkat bicara. Menurut salah satu pimpinannya, Anniesa Hasibuan, pihaknya kesulitan membuatkan visa jemaah. Sehingga, jadwal pemberangkatan pun jadi kacau."Proses itu (pembuatan visa) sangat sulit. Kami tidak tahu kenapa dan siapa yang membuat sulit dan kenapa kami disulitkan," ucap Anniesa, Sabtu 22 April 2017.First Travel mengeluarkan kebijakan bakal memberangkatkan jemaah pada Mei-Juni 2017. Asal, jemaah mau membayar duit tambahan Rp2,5 juta."Kita pastikan start keberangkatan 1 Mei yang termasuk ke dalam 4.500 kuota," kata salah Anniesa.(UWA)