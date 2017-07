Saat Terima Kasih Diungkapkan Lewat Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Terima kasih biasa diungkapkan melalui banyak media, seperti bunga, tulisan, atau bingkisan. Bagaimana kalau rasa itu diucapkan lewat foto?



Jawabannya ada di pameran foto bertema gratiarum yang diselenggarakan Telefikom Fotografi, wadah kegiatan mahasiswa (WKM) pecinta fotografi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Pameran dimulai Sabtu 22 Juli hingga Jumat 28 Juli di Edge Working Space, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 58 RT 08/002, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.



Pameran ini menampilkan 88 foto karya 23 pameris. Melalui media foto, pameris menuangkan ide serta kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan dari sebuah ungkapan rasa syukur serta nilai-nilai keindahan seni dalam bentuk visual.



Scaphonyx, Ulfa Nabila, Jakasonic, WKM KOSMIK, dan Redline, memeriahkan pembukaan acara ini pada Sabtu, pekan lalu. Di sela pameran, ada banyak kegiatan lainnya.



Senin 24 Juli, ada seminar photography conventional x digital oleh Heret Frasthio. Selasa 25 Juli, ada workshop the role of music culture in photography oleh Irockumtentary pada pukul 15.00-16.30 WIB.









Rabu 26 Juli, panitia menyelenggarakan seminar digital imaging dengan pembicara Edi Wijayanto dan Oky Raysa pada pukul 15.00-16.00 WIB. Kamis 27 Juli, ada seminar visual art making “epilogue” oleh Karma Records pukul 15.00-16.00 WIB.



Jumat 28 Juli, akan ada seminar human perspective oleh dr. Tompi pukul 15.00-16.30 WIB.



Kegiatan ini mendapat dukungan dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B), PANORAMA, Edge Working Space dan WKM Kosmik serta disponsori Dilla Print, Edge Working Space.



Panitia juga bekerja sama dengan Metrotvnews.com, PROVOKE!, ID Fotografer, Seputar Event, Event Jakarta, Radio Mercu Buana, Binus TV, Five TV, London School Radio, LPM Diamma, Moestopo Radio, RDK FM, Event Banget, Event Apa Aja, AR Group Online Media, Rajanya Event, dan Media Publica.



WKM Telefikom Fotografi berdiri pada 11 November 1991 dan hingga sekarang sudah memiliki 26 angkatan. WKM Telefikom Fotografi tergabung dalam Persatuan Fotografi Mahasiswa (PANORAMA) yang terdiri dari 23 kampus di wilayah Jakarta dan sekitarnya.



Telefikom Fotografi telah menyelenggarakan kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, pameran, seminar, dan workshop fotografi.

(TRK)