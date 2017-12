AM Fatwa Pejuang Aspirasi DPD

Jakarta: Kepergian Andi Mappetahang (AM) Fatwa untuk selamanya meninggalkan duka mendalam. Sosok Fatwa dikenang sebagai orang yang sangat gigih.



"Almarhum AM Fatwa yang kami kenal merupakan seorang tokoh, pejuang demokasi, pejuang aspirasi daerah, serta seorang pemimpin yang kreatif dan berani," kata Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) dalam upacara persemayaman AM Fatwa di Gedung Nusantara, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.

Oso menuturkan meski sakit Fatwa tetap memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu dia buktikan lewat kerja-kerja sebagai senator.



"Saat sakit beliau tetap menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi sebagai seorang senator," terang Oesman.



AM Fatwa tutup usia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), Jakarta Selatan pukul 06.17 WIB. Ia adalah salah satu tokoh yang kritis pada masa Orde Lama dan Orde Baru.



Jenazah Fatwa sempat mendapat penghormatan terakhir di Gedung Parlemen. Usai itu jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Condet Pejaten Nomor 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata selepas Salat Zuhur.









(REN)