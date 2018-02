Novel akan Menjalani Operasi Tahap Dua

Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dijadwalkan menjalani operasi tahap dua pada Maret 2018 mendatang. Novel mengaku, pada operasi sebelumnya telah dipasangkan implan dan kini mata kirinya masih terasa pegal.



"Tidak sakit terus, pemasangan glaukomatoum terkait tegangan mata tidak tinggi. Diharapkan mata jadi stabil tidak terjadi kerusakan sel-sel," ujar Novel di kediamannya Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 27 Februari 2018.

Pada operasi tahap dua, Novel berharap, bisa kembali melihat. Dia menjelaskan, mata kirinya berubah akibat jaringan putih rusak. Kini jaringan putih itu diganti dengan jaringan busi.



"Akibatnya nanti selesai dari semua tindakan terlihat warnanya jadi pink, di tengahnya ada hitam nanti. Kalau dibilang pulih tentunya tidak bisa. Tapi insya Allah bisa melihat," lanjut Novel.



Novel mengatakan, operasi kedua akan dilakukan di Singapura. Dia mengaku, pada operasi sebelumnya telah dilakukan penyatuan selaput dengan dijahit di bagian mata.



"Kemudian Alhamdulillah pelepasan jahitan sudah diselesaikan secara keseluruhan lancar," pungkas Novel.





