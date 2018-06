Bawa Miras dan Sajam Peserta SOTR Ditangkap

Jakarta: Puluhan botol minuman keras (Miras) dan senjata tajam (Sajam) ditemukan polisi saat operasi cipta kondisi di kawasan Bundaran Hotel Indoensia (HI). Operasi tersebut dilakukan mengantisipasi kegiatan sahur on the road (SOTR) yang kerap meresahkan warga.



"Kegiatan penegakan hukum dilakukan di sejumlah wilayah Jakarta Pusat. Kami menangkap sejumlah remaja yang sedang melintas di Bundaran HI," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Suyatno di Jakarta, Minggu, 10 Juni 2018.

Baca: Belasan Pemuda Tawuran Berkedok SOTR



Menurut Dia, personel yang disebar menghalau rombongan SOTR melintas ke kawasan ring satu. Polisi melakukan razia saat pengendara kendaraan bermotor tak disiplin berlalu lintas.



"Kami menemukan minuman keras dan berbagai jenis senjata tajam seperti pedang, clurit dan ketapel," tuturnya.



Baca: Anies Ingin Pelaku Vandalisme saat SOTR Ditindak



Para remaja yang ditahan dinilai membahayakan ketertiban umum. Sebab, seringkali para kelompok SOTR yang berbeda wilayah melakukan tindakan kekerasan hinga terjadi aksi tawuran. "Kami langsung membawa ke Mako untuk dimintai keterangan," ujarnya.



Pemeriksaan dilakukan denga mendalami motif membawa senjata tajam berikut miras tersebut. Polisi menjerat keterlibatan remaja tersbut dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat. No. 12/1951 tentang kepermilikan senjata tajam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun.







(YDH)