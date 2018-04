May Day tak Harus Diwarnai Unjuk Rasa

Jakarta: Perayaan Hari Buruh atau May Day diharapkan berjalan baik. May Day tak harus diwarnai aksi unjuk rasa, apalagi yang mengarah ke aksi anarkistis.



Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan setiap May Day buruh memang selalu menyampaikan tuntutan. Namun, cara menyampaikan tuntutan harus tetap dalam koridor aturan.



“Mengimbau kepada buruh di Indonesia agar tidak perlu berdemo atau unjuk rasa yang anarkistis, melainkan dapat menyampaikan tuntutan dengan cara yang santun dan tidak merugikan orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan,” ujarnya, Senin, 30 April 2018.



Bamsoet pun mengucapkan selamat kepada buruh yang akan merayakan May Day. Mantan wartawan itu juga mengharapkan nasib para buruh terus membaik.



Menurutnya, saat ini terjadi persaingan global. Karena itu Bamsoet punya permintaan khusus kepada pemerintah.



Legislator Golkar itu meminta pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, terus meningkatkan kualitas para pekerja. “Agar buruh di Indonesia bisa bersaing dengan para TKA (tenaga kerja asing),” harapnya.





