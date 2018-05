Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem Dinilai Ganggu Perdamaian Dunia

Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah Amerika Serikat (AS) memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes) dari Tel Aviv ke Yerusalem.



"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza. Mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem, tanah rakyat Palestina," kata Kharis, dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Mei 2018.

Langkah AS tersebut dinilai tidak menghormati keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebanyak 128 negara menentang langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



"Bagaimana kami akan menghormati langkah Anda jika Anda tidak menjalankan dan menerima keputusan, seakan kami 128 negara tidak ada," kata politikus PKS itu.



Selain itu, langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv sangat mengganggu perdamaian dunia. Padahal, Negeri Paman Sam itu selalu mengampanyekan diri sebagai penggagas perdamaian.



"Perlawanan akan semakin masif. Semua negara Islam bersama Palestina, dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," kata legislator asal Solo ini.



Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan milik Israel, apalagi AS. "Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem," kata Kharis.





(ROS)