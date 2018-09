Mengetahui Kandungan Gizi Hanya dari Potret Makanan

Jakarta: Aplikasi berbasis bidang kesehatan buatan mahasiswa Indonesia kembali menyabet penghargaan internasional. Cukup dengan memotret makanan yang akan dikonsumsi, maka setiap pengguna aplikasi dapat langsung mengetahui berapa kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut.



Aplikasi yang diberi nama HEATS (Healthy Apps Through Scanning) ini mendapat penghargaan dalam Young Inventors Challenge (YIC) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 19-24 September 2018 lalu. Mochamad Abdurozaq salah satu pencipta HEATS mengatakan bahwa aplikasi ini berawal dari keresahan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang banyak memiliki pola makan yang salah.

"Banyak yang belum bisa memilih makanan baik dan sehat," kata Abdurozaq, di Jakarta, Rabu, 26 September 2018.



Aplikasi ini pernah juga menjuarai OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) di Malang, tahun lalu. "Kemudian dari lomba tersebut, HEATS direkomendasikan untuk dipertandingkan lagi di jenjang yang lebih tinggi, yakni YIC 2018 di Malaysia," ujar mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.



Rifando Heri Suryawan, pelajar yang kini sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang merupakan rekan satu tim Abdurozaq. Rifando menjelaskan, bahwa aplikasi ini bekerja dengan sangat mudah.



Pengguna hanya diharuskan meregistrasi diri, dengan memasukkan berat dan tinggi badan, serta tanggal lahir. Aplikasi akan secara otomatis menghitung kebutuhan kalori yang dianjurkan pagi, siang, dan malam bagi pengguna.



Aplikasi ini juga menarik, hanya dengan memotret gambar makanan yang akan kita makan, lalu akan secara otomatis menghitung berapa kandungan gizi makanan tersebut. "Misalkan kita memotret rendang, nanti akan keluar berapa kalorinya, dan kandungan gizi lainnya. Tingkat akurasinya bisa sampai 90 persen," papar Rifando.



Berkat aplikasi ini, keduanya mendapat tawaran beasiswa kuliah di University of Kuala Lumpur. "Namun kami tolak, karena kami sudah memilih kuliah di Indonesia," ujar Rifando.



Kasubdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Suharlan menjelaskan, YIC dilaksanakan oleh The Association of Science, Technology and Innovation (ASTI), sebuah organisasi nonpemerintah di Malaysia. Perhelatan itu diikuti 130 tim dari negara Asean dan China.



Indonesia mengirim 2 tim yaitu tim Rondowati Weleh dari SMAN 3 Semarang yang beranggotakan Abdurrozaq dan Rifando. Tim kedua adalah Mbah Renggo dari SMAN 5 Yogyakarta yang beranggotakan Muhammad Naufal Hakim dan Nuha Maulana Ahsan.



“Tim Mbah Renggo mengembangkan aplikasi bernama Tukatuku, yang bertujuan memberdayakan toko kelontong agar menggunakan manajemen sistem informasi untuk bisa bersaing dengan mini market modern. Sayang aplikasi yang dikembangkan Mbah Renggo tidak menang,” ujarnya.



Suharlan mengatakan, kedua tim itu sebelumnya adalah juara pada Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (Fiksi) dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI). Sebelum berangkat, mereka menjalani pelatihan oleh tim akademis dari Institut Teknologi Bandung (ITB).



Ditambahkan, tim Rondowati Weleh mendapat 2 penghargaan sekaligus, yaitu Best Proposal dan 2nd Best Video Competition. "Kami berharap aplikasi ciptaan anak Indonesia ini dapat dikembangkan dan digunakan masyarakat banyak. Akan menjadi bisnis yang dibutuhkan masyarakat," tutup Suharlan.





