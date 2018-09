Mahfud MD Utamakan Keterbukaan Informasi Sejak Lama

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendapat penganugerahan sebagai Duta Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat RI. Mahfud dinilai selalu mengutamakan keterbukaan informasi selama menjabat.



"Ketika kami menggelar sidang di MK, itu dilakukan secara terbuka. Kita tayangkan di kampus-kampus yang ada fakultas hukum agar itu untuk tidak terjadi pemalsuan," ujar Mahfud di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 30 September 2018.

Mahfud menjunjung keterbukaan informasi. Baginya, keterbukaan informasi harus disampaikan agar tidak terjadi pemalsuan.



Di kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Wafa Patria mengakui Mahfud MD merupakan sosok yang berani membuka kasus. "Itu suatu keberanian Pak Mahfud yang bisa dijadikan penghargaan. Lalu beliau salah satu pejabat yang tidak korupsi, bersih, dan akuntabel," jelas Wafa.



Penganugerahan duta informasi publik akan diserahkan dalam acara hari hak untuk tahu sedunia (Right to Know Day) ke-16. Acara ini digelar Komisi Informasi Pusat RI, mengundang 200 badan publik dan mengangkat tema budaya keterbukaan informasi dalam bingkai kebangsaan.



"Kita ingin menguatkan nilai-nilai kebangsaan dengan keterbukaan informasi publik," jelas Wafa.



Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat RI itu berharap masyarakat sadar dan paham tentang informasi yang diterima. "Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Banyak informasi beredar di tahun politik ini kami harapkan komunikasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat, tidak dilakukan dengan salah seperti hoaks dan ujaran kebencian," ungkap dia.





(HUS)