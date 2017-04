Ancol Targetkan 210 Ribu Pengunjung selama Libur Panjang

Metrotvnews.com, Jakarta: Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu destinasi wisata pilihan warga, saat libur panjang akhir pekan ini. Ancol pun menargetkan pengunjung sebanyak 210 ribu hingga Minggu 16 April 2017.



"Target libur long weekend, yakni tiga hari ini, sebanyak 210 ribu pengunjung," kata Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari kepada Metrotvnews.com, Jumat 14 April 2017.

Dia menjelaskan, per harinya, Ancol menargetkan 70 ribu pengunjung. Per pukul 09.30 WIB, pengunjung Ancol pun sudah mencapai 15 ribu.Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari libur akhir pekan biasanya. "Kalau weekend biasa di jam yang sama sekitar 12ribu pengunjung," ujar Rika.Pantauan Metrotvnews.com, semakin siang, pengunjung Ancol semakin ramai. Antrean terjadi di depan loket masuk Dunia Fantasi. Parkiran kendaraan di kawasan Ancol juga terlihat penuh.Pengunjung datang dari berbagai daerah dan juga berbagai rentang usia. Per pukul 11.00 WIB ini, tercatat jumlah pengunjung sudah mencapai 20 ribu.(OGI)