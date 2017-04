Kondisi Novel Baswedan Semakin Membaik

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi kesehatan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan semakin membaik. Hal ini berdasarkan keterangan yang didapat KPK dari tim dokter Novel di Singapura.



"Jadi sejak dibawa ke Singapura sekitar 6 hari lalu, sejak 12 April sampai saat ini terdapat perkembangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Dokter, kata Febri, mengatakan tekanan mata kanan dan kiri Novel membaik. Dari aspek tekanan mata tidak ada yang bermasalah.Proses kerusakan sel akibat air keras sudah berhenti sejak kemarin, Minggu 16 April 2017. Jaringan selaput mata Novel sudah mulai tumbuh walaupun lambat."Karena itu dokter menyimpulkan selaput mata bagian putih tidak perlu dioperasi," kata Febri.Walau demikian, kornea mata Novel masih dalam kondisi pengawasan dokter. Sebab jaringan di kornea mata Novel disebutkan tidak tumbuh seperti selaput putih matanya.(LDS)