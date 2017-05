Jadi Polemik, Cak Budi Jual Barang dari Uang Donasi

Bantuan perlengkapan sekolah buat adek-adek SDN pulau Bawa kec. Sirombu, Nias Barat sudah @cakbudi_ serahkan secara simbolis kepada bapak Kepala sekolah. Semoga bermanfaat buat adek-adek semua. . Tunggu video seputar kegiatan kami di SDN pulau Bawa yaaa, atau lihat instastory. . Terima kasih buat sahabat semua yang sudah berpartisipasi yaaa dalam kegiatan ini, semoga kita bisa membantu di tempat lain dalam hal pendidikan, semoga Allah melipat gandakan rezeki yang barokah kepada sahabat semua, Aamiin . #suisbapeduli

