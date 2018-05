Komite Nasional Rakyat Palestina Tunjukkan Cara Berjihad

Bogor: Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) mengecam aksi terorisme yang terjadi di Surbaya, Jawa Timur. Islam tidak pernah mengajarkan cara berjihad dengan bom bunuh diri.



Sekretaris Jendral KNRP Suhartono TB mengatakan makna jihad dalam Islam adalah saling membantu sesama, bukan menebar teror apalagi sampai melakukan bom bunuh diri.



"Jihad yang sebenarnya bukan perang. Jihad dalam bahasa Arab asal katanya jahada yang berarti berjuang dan berusaha. Jihad artinya berjuang dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati," kata Suhartono dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Mei 2018.



Surtono mencontohkan salah satu jihad, seperti dukungan terhadap rakyat Palestina dalam mempertahankan kota Al Quds (Yerusalem) yang terus dilakukan warga Indonesia dengan berbagai cara. "Ini adalah salah satu jihad yang benar. Saling menolong, utamanya pada saudara kita yang sedang tertindas," ujarnya.



Baca: Dokumen Jihad Ditemukan di Rumah Terduga Teroris Kampung Melayu

Surtono mengatakan, bekerja mencari nafkah untuk keluarga juga disebut jihad. Dia juga mencontohkan fun run for Palestina yang digelar di Sentul, Bogor, bagian dari jihad. Berbagai elemen masyarakat mengikuti kegiatan yang digagas KNRP ini.



Suhartono mengatakan, kegiatan itu juga sebagai tanda mengenang peristiwa Nakbah, yaitu peristiwa pengusiran besar-besaran rakyat Palestina pada 15 Mei 1948.



"Alhamdulillah masyarakat yang ikut Fun Run for Palestine sangat antusias. Bahkan anak-anak ikut memeriahkan dukungan ini," kata Suhartono TB.



Fun run yang mengangkat tema Sport for Palestine ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komunitas untuk berlari sejauh 4 KM. Suhartono menambahkan dukungan ini sangat berarti, apalagi sport for Palestine juga dilaksanakan serentak di berbagai negara-negara lainnya.



"Sport for Palestine juga dilaksanakan di negara-negara lain. Ini menunjukkan kepedulian," tambah Suhartono.



Ketua KNRP Bogor Sumarli yang turut hadir beserta para peserta lainnya ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk aksi bela Palestina.



KNRP berharap acara ini terus digerakkan sebagai ajang edukasi dan sosialisasi pentingnya membantu Palestina dan menjaga Yerusalem (Al-Quds).









(FZN)